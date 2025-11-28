Hisbollah betont nach TÃ¶tung von MilitÃ¤rchef durch Israel Recht auf Vergeltung

Libanesische Soldaten im SÃ¼dlibanon

FÃ¼nf Tage nach der TÃ¶tung von Hisbollah-MilitÃ¤rchef Haytham Ali Tabatabai durch Israel hat der AnfÃ¼hrer der libanesischen Miliz, Naim Kassem, Vergeltung angekÃ¼ndigt. Tabatabais TÃ¶tung sei eine "unverhohlene Aggression und ein abscheuliches Verbrechen", sagte Kassem am Freitag in einer Ansprache im Hisbollah-Sender al-Manar. Die Hisbollah habe "das Recht zu antworten und wir werden den Zeitpunkt dafÃ¼r bestimmen", fÃ¼gte er hinzu.Â



Tabatabai habe mit sich mit vier Beratern auf "eine kÃ¼nftige Aktion" vorbereitet, als er bei einem israelischen Luftangriff im SÃ¼den von Beirut getÃ¶tet wurde, sagte Kassem weiter. Zuvor hatte die Hisbollah erklÃ¤rt, dass neben Tabatabai drei weitere Mitglieder der Miliz getÃ¶tet worden sein. Der MilitÃ¤rchef ist der ranghÃ¶chste Hisbollah-Vertreter, der seit Beginn der Waffenruhe vor einem Jahr einem israelischen Angriff zum Opfer fiel.



Nach dem Ãœberfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 war auch der Konflikt zwischen Israel und der mit der Hamas verbÃ¼ndeten Hisbollah-Miliz im Libanon eskaliert. Seit November 2024 gilt eine Waffenruhe. Beide Seiten werfen sich jedoch gegenseitig immer wieder VerstÃ¶ÃŸe gegen die Feuerpause vor.Â



Im Waffenruhe-Abkommen war auch die Entwaffnung der Hisbollah vereinbart worden, was diese strikt ablehnt. Die libanesische Armee ist unter anderem damit beauftragt, die militÃ¤rische Infrastruktur der Hisbollah zu zerstÃ¶ren. Das MilitÃ¤r hat sich gegenÃ¼ber der libanesischen Regierung verpflichtet, die Hisbollah-Infrastruktur im Gebiet sÃ¼dlich des Litani-Flusses bis Ende des Jahres zu zerstÃ¶ren. DafÃ¼r sind einem der Regierung vorgelegten Plan zufolge 10.000 Soldaten im Einsatz.



Am Freitag fÃ¼hrte die libanesische Armee erstmals Journalisten durch einen Tunnel, der der Armee zufolge von der Hisbollah genutzt worden war. Demnach beschlagnahmten Soldaten dort Waffen, die die Miliz zurÃ¼ckgelassen habe.Â Der sich Ã¼ber etwa hundert Meter erstreckende Tunnel verfÃ¼gte Ã¼ber eine Stromversorgung und ein BelÃ¼ftungssystem, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP vor Ort sahen.Â Er diente offenbar als Kommandozentrale.



Seit dem Beginn der Waffenruhe vor einem Jahr verhindere die Armee, dass die Hisbollah durch den Tunnel im sÃ¼dlibanesischen Sebkine-Tal Waffen ins Land schmuggle, sagte der General Nicolas Tabet. Insgesamt habe die Armee bei Durchsuchungen im SÃ¼den des Libanon rund 230.000 Waffen, Munition, Raketenwerfer und Raketen sichergestellt. "Ein Teil der beschlagnahmten Waffen und Munition befindet sich in gesicherten Lagern und soll spÃ¤ter zerstÃ¶rt werden", sagte ein libanesischer Armeesprecher. Einige noch verwertbare Waffen sollten spÃ¤ter "nach den entsprechenden rechtlichen Schritten" in die Armee Ã¼berfÃ¼hrt werden.



Die UN-Friedenstruppe (Unifil) fÃ¼r den Libanon stellt nach eigenen Angaben immer wieder "illegale Waffen" im SÃ¼dlibanon sicher. Seit der Waffenruhe-Vereinbarung habe sie zudem Ã¼ber 10.000 VerstÃ¶ÃŸe durch Luft- und Bodenangriffe festgestellt.



Israel wirft der Hisbollah vor, im Grenzgebiet wieder aufzurÃ¼sten. Der am Sonntag getÃ¶tete Hisbollah-MilitÃ¤rchef Tabatabai war der israelischen Regierung zufolge fÃ¼r den Wiederaufbau und die Wiederbewaffnung der Organisation verantwortlich.