Trump: Von Biden mit "Unterschriftenautomaten" signierte Dokumente sind ungÃ¼ltig

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat alle von seinem VorgÃ¤nger Joe Biden angeblich mit einem Unterschriftenautomaten ("autopen") signierten Dokumente fÃ¼r ungÃ¼ltig erklÃ¤rt. Jedes von Biden auf diese Weise unterzeichnete Dokument, "was schÃ¤tzungsweise 92 Prozent von ihnen waren, ist hiermit gekÃ¼ndigt und hat keine weitere GÃ¼ltigkeit oder Wirkung", erklÃ¤rte Trump am Freitag in Onlinediensten. Diejenigen, die den Unterschriftenautomaten bedient hÃ¤tten, hÃ¤tten dies illegalerweise getan.
Die konkreten Folgen dieser ErklÃ¤rung waren zunÃ¤chst unklar. Der konservative Rechtsexperte Ed Whelan erklÃ¤rte in Onlinediensten, Trump stehe es frei, Dekrete seines VorgÃ¤ngers umzukehren, egal ob dieser sie mit einem Unterschriftenautomaten signiert habe oder nicht. Bei jeglichen anderen Dokumenten, etwa Gesetzestexten oder Begnadigungen, habe der US-PrÃ¤sident diese Befugnis jedoch nicht.
Trump unterstellt Biden immer wieder, gegen Ende seiner Amtszeit (2021 bis 2025) zu gebrechlich gewesen zu sein, um das PrÃ¤sidentenamt auszuÃ¼ben. Er wirft Bidens Mitarbeitern vor, einen Unterschriftenautomaten genutzt zu haben, um Bidens Signatur unter offizielle Dokumente zu setzen.Â Er nannte dies einen der grÃ¶ÃŸten "Skandale" der US-Geschichte. Biden wies die VorwÃ¼rfe als "lÃ¤cherlich und falsch" zurÃ¼ck.
Mehrere US-PrÃ¤sidenten haben in der Vergangenheit bereits Unterschriftenautomaten genutzt. Das US-Justizministerium hatte im Jahr 2005 erklÃ¤rt, der US-PrÃ¤sident mÃ¼sse Gesetze nicht per Hand unterschreiben und kÃ¶nne stattdessen einen Beamten anweisen, die Unterschrift anzubringen, "beispielsweise mit einem Unterschriftenautomaten". Trump betont jedoch immer wieder, Bidens angebliche Verwendung des GerÃ¤ts beweise, dass er keine Kontrolle Ã¼ber das WeiÃŸe Haus gehabt habe.
Im PrÃ¤sidentschaftswahlkampf des vergangenen Jahres hatte Trump immer wieder gegen Biden ausgeteilt. Er nannte ihn wahlweise "sleepy Joe" (den schlÃ¤frigen Joe) oder "crooked Joe" (den buckligen oder betrÃ¼gerischen Joe).Â Biden baute zum Entsetzen seiner AnhÃ¤nger zunehmend geistig ab. Auf Druck seiner Partei gab er schlieÃŸlich im Juli 2024 die Kandidatur an VizeprÃ¤sidentin Kamala Harris ab.
Politik
Trump: Von Biden mit "Unterschriftenautomaten" signierte Dokumente sind ungÃ¼ltig
- AFP - 28. November 2025, 22:06 Uhr
