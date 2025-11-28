2. Liga: Schalke erobert Tabellenspitze von Paderborn zurÃ¼ck

Bryan Lasme (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Gelsenkirchen/Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Der FC Schalke 04 hat im Spitzenspiel der 2. FuÃŸball-Bundesliga den SC Paderborn mit 2:1 besiegt.



Die Partie nahm gegen Ende der ersten Halbzeit mit dem RÃ¼ckstand fÃ¼r die Gastgeber Fahrt auf, als Laurin Curda in der 38. Minute per Kopfball das 1:0 fÃ¼r Paderborn erzielte. Schalke gelang jedoch noch vor der Halbzeitpause der Ausgleich durch Kenan Karaman, der nach Vorlage von Moussa Sylla traf.



In der zweiten Halbzeit erhÃ¶hte Schalke den Druck und drehte das Spiel durch ein Tor von Bryan Lasme in der 87. Minute. Lasme nutzte einen langen Ball von Kenan Karaman und Ã¼berwand den Paderborner TorhÃ¼ter Seimen mit einem Lupfer. Paderborn versuchte in den letzten Minuten, den Ausgleich zu erzielen, konnte jedoch keine entscheidenden Chancen mehr herausspielen. Damit erobern die Schalker von Paderborn die TabellenfÃ¼hrung zurÃ¼ck.



Zeitgleich schlug Hannover 96 den Karlsruher SC deutlich mit 3:0. Die Niedersachsen stellten binnen zehn Minuten im zweiten Durchgang die Weichen auf Heimsieg. Husseyn Chakroun, Benedikt Pichler und Mustapha Bundu waren fÃ¼r 96 erfolgreich.

