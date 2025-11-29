BÃ¼rgergeld: GKV-Spitzenverband reicht erste Klagen gegen Bund ein

Passanten an einem BÃ¼rgergeld-Infostand (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Konflikt um die BÃ¼rgergeld-Kosten der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) spitzt sich zu. Nach Informationen der "Rheinischen Post" (Samstag) hat nun der GKV-Spitzenverband die ersten Klagen gegen den Bund eingereicht, nachdem dieser Schritt im September angekÃ¼ndigt worden war.



"Ab jetzt rollt die Klagewelle und wir lassen nicht locker", sagte der Co-Verwaltungsratsvorsitzende Uwe Klemens der "Rheinischen Post". "Immer und immer wieder haben wir die Politik auf die rechtswidrige Unterfinanzierung bei den BeitrÃ¤gen fÃ¼r BÃ¼rgergeldbeziehende hingewiesen - und immer und immer wieder ist zwar viel versprochen, aber bis heute nichts eingehalten worden." Jetzt sei es genug.



"Wir bleiben so lange dran, bis das hÃ¶chstrichterlich entschieden ist. Um es deutlich zu sagen: Unsere Versicherten und deren Arbeitgebende dÃ¼rfen nicht lÃ¤nger mit einer Finanzierungsaufgabe des Staates belastet werden, sie stoÃŸen heute schon an ihre finanziellen Belastungsgrenzen - so kann und darf es nicht weitergehen", sagte Klemens.



Hintergrund ist, dass die Krankenkassen seit geraumer Zeit mehr UnterstÃ¼tzung vom Bund bei den Kosten fÃ¼r die gesetzliche Versicherung von BÃ¼rgergeldempfÃ¤ngern fordern. "Die gesetzlichen Krankenkassen subventionieren hier den Staat, der sich durch die nicht annÃ¤hernd kostendeckenden BeitrÃ¤ge fÃ¼r BÃ¼rgergeldbeziehende um rund zehn Milliarden Euro selbst entlastet und die GKV jedes Jahr auf diesem Betrag sitzen lÃ¤sst", sagte Susanne Wagenmann, Co-Verwaltungsratsvorsitzende und Arbeitgebervertreterin, der "Rheinischen Post".



"Das ist unfair den gesetzlich Versicherten und ihren Arbeitgebenden gegenÃ¼ber und zudem wirtschaftspolitisch kontraproduktiv: Durch diese Unterfinanzierung steigen die KrankenkassenbeitrÃ¤ge schneller, die Unternehmen haben immer hÃ¶here Arbeitskosten und BeschÃ¤ftigten bleibt immer weniger Netto vom Brutto."



Um dem Einhalt zu gebieten, hatte der Verwaltungsrat des GKV-Spitzenverbandes im September entschieden, Klage gegen den Bund einzureichen. Konkret beauftragen nun die einzelnen Krankenkassen den GKV-Spitzenverband damit. In den kommenden Tagen werden weitere Klagen erwartet. Klagegegenstand sind die seit Mitte November an die einzelnen Krankenkassen verschickten Bescheide des Bundesamts fÃ¼r Soziale Sicherung (BAS) mit Sitz in Bonn Ã¼ber die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds fÃ¼r das Jahr 2026. ZustÃ¤ndig ist zunÃ¤chst das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen. Ziel der Krankenkassen ist allerdings eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Wie lange es bis zu einer Entscheidung dauert, ist jedoch unklar.

