Maier und Badenberg offen fÃ¼r AfD-Verbot in ThÃ¼ringen

Erfurt/Berlin (dts Nachrichtenagentur) - ThÃ¼ringens Innenminister Georg Maier (SPD) und Berlins Justizsenatorin Felor Badenberg (CDU) haben sich offen fÃ¼r ein Verbot der AfD in ThÃ¼ringen und einen mÃ¶glichen Wahlrechtsentzug fÃ¼r BjÃ¶rn HÃ¶cke gezeigt.



"Ich spreche mich fÃ¼r die Einleitung eines Verbotsverfahrens gegen diesen Landesverband aus", sagte Badenberg der "SÃ¼ddeutschen Zeitung". "Und wir mÃ¼ssen darÃ¼ber reden, ob wir bei BjÃ¶rn HÃ¶cke die MÃ¶glichkeiten der Grundrechtsverwirkung nutzen - die auch zum Entzug des aktiven und passiven Wahlrechts fÃ¼hren kann", fordert Badenberg weiter. In der SPD stÃ¶ÃŸt der VorstoÃŸ auf Zustimmung. "Ich bin offen dafÃ¼r, das zu tun. Beides", sagte Maier.



Maier fordert von der Union aber auch, die ZurÃ¼ckhaltung bei einem bundesweiten AfD-Verbot aufzugeben. "Wenn unsere Demokratie nicht ihre Waffen zeigt, wird die AfD sie zerstÃ¶ren", warnt der SPD-Politiker. "Zahlreiche renommierte Verfassungsrechtler sehen das vor dem Hintergrund der zunehmenden Radikalisierung der AfD auch so", sagte Maier, der als VorkÃ¤mpfer in seiner Partei fÃ¼r ein Verbot gilt.



Badenberg bremst dagegen die PlÃ¤ne der SPD und warnt vor einem Scheitern. "Die AfD ist eine Gefahr fÃ¼r unseren demokratischen Rechtsstaat. Sie vertritt verfassungsfeindliche Positionen, unterhÃ¤lt enge Verbindungen zu Akteuren aus der rechtsextremen Szene" sowie "Verbindungen zu autokratischen Staaten". Das reiche aber fÃ¼r ein Verbot nicht. Dennoch dÃ¼rfe die Union an der "Brandmauer nicht rÃ¼tteln", fordert Badenberg.



Ein Verbot der Gesamtpartei hÃ¤tte den Innenpolitikern zufolge weiter reichende Konsequenzen als bislang bekannt. "Dann wÃ¼rde die Partei sofort aufgelÃ¶st", sagte Badenberg. Alle Abgeordneten der Partei verlÃ¶ren ihre Mandate. "Und zwar auf allen Ebenen: im EuropÃ¤ischen Parlament, im Bundestag, auch in den Landtagen."



Das Bundesverfassungsgericht kÃ¶nne das ParteivermÃ¶gen einziehen. Es gÃ¤be Durchsuchungen in den AbgeordnetenbÃ¼ros. Laut Maier mÃ¼ssten dann auch Parlamente neu gewÃ¤hlt werden. "Da fehlt ja teilweise ein Drittel der Stimmen, die MehrheitsverhÃ¤ltnisse in den Parlamenten wÃ¼rden kippen", sagte Maier und bezeichnet ein solches Vorgehen als "Operation am offenen Herzen der Demokratie".

