Trump kÃ¼ndigt Begnadigung von wegen Drogenschmuggels inhaftiertem Ex-PrÃ¤sidenten von Honduras an

HernÃ¡ndez 2021 im UN-HauptgebÃ¤ude in New York

US-PrÃ¤sident Trump hat die Begnadigung des wegen Drogenhandels inhaftierten honduranischen Ex-PrÃ¤sidenten Juan Orlando HernÃ¡ndez angekÃ¼ndigt. Zudem rief er die Honduraner zur Wahl des rechtsgerichteten Nasry Asfura bei der PrÃ¤sidentschaftswahl auf.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat die Begnadigung des wegen Drogenschmuggels in den USA inhaftierten honduranischen Ex-PrÃ¤sidenten Juan Orlando HernÃ¡ndez angekÃ¼ndigt. Er werde HernÃ¡ndez eine "vollstÃ¤ndige und umfassende Begnadigung gewÃ¤hren", erklÃ¤rte Trump am Freitag in seinem Onlinedienst Truth Social. Der frÃ¼here PrÃ¤sident des mittelamerikanischen Landes sei "nach der Meinung vieler Menschen, die ich sehr schÃ¤tze, sehr hart und ungerecht behandelt" worden, fÃ¼gte Trump hinzu.



HernÃ¡ndez war im vergangenen Jahr von einem Gericht in New York wegen internationalen Drogenhandels zu 45 Jahren Haft verurteilt worden. HernÃ¡ndez war von 2014 bis 2022 PrÃ¤sident von Honduras gewesen. Schon seit 2004 soll er in den Drogenschmuggel verwickelt gewesen sein. Ihm wurde vorgeworfen, den Schmuggel des Ã¼berwiegend aus Kolumbien und Venezuela stammendem Kokains Ã¼ber Honduras in die USA mÃ¶glich gemacht zu haben.



Kurz nach dem Ende seiner Amtszeit im Jahr 2022 war HernÃ¡ndez an die USA ausgeliefert worden. Im Prozess wies er alle VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck und stellte sich selbst als regionales Vorbild im Kampf gegen die Drogenkartelle dar. Zahlreiche ehemalige Drogenschmuggler sagten jedoch vor Gericht gegen ihn aus.



Zugleich rief Trump die BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger von Honduras erneut zur Wahl des rechtsgerichteten Kandidaten Nasry Asfura bei den am Sonntag stattfindenden PrÃ¤sidentschaftswahlen in dem Land auf. Der US-PrÃ¤sident hatte sich bereits am Mittwoch in die Wahl in Honduras eingemischt. Asfura sei "der einzig echte Freund der Freiheit in Honduras", hatte Trump erklÃ¤rt. Er kÃ¶nne mit Asfura zusammenarbeiten, "um die Narko-Kommunisten zu bekÃ¤mpfen und die nÃ¶tige Hilfe zu den Menschen in Honduras zu bringen".