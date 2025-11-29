ThÃ¼ringens Innenminister kritisiert gekipptes "Compact"-Verbot

Brennpunkte

  • dts - 29. November 2025, 00:01 Uhr
Erfurt (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts schwacher Umfragewerte der Sozialdemokraten und wachsender Zustimmung fÃ¼r die AfD kritisiert ThÃ¼ringens Innenminister Georg Maier (SPD) den Kurs seiner Partei.

Die SPD mÃ¼sse "schonungslos eigene Fehler analysieren", sagte Maier der "SÃ¼ddeutschen Zeitung". "Wir haben bei unserem Einsatz fÃ¼r Minderheiten manchmal die Interessen der Mehrheit aus dem Blick verloren", sagte Maier weiter.

Die SPD habe "den Anspruch, die Partei der Arbeit zu sein. Wir wurden aber zu wenig wahrgenommen als die Partei, die sich um das Vorhandensein sicherer und gut bezahlter ArbeitsplÃ¤tze kÃ¼mmert. Wir haben die Schwerpunkte zu sehr auf den Ausbau des Sozialstaats und IdentitÃ¤tspolitik gelegt." Von Peer SteinbrÃ¼ck stamme die Warnung: Die Addition von Minderheitsinteressen fÃ¼hre nicht zur Mehrheit. "Die SPD muss wieder zurÃ¼ck zu ihren Wurzeln, zum Beispiel zur Industriepolitik."

Auch das von Ex-Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) im Sommer 2024 erlassene Verbot des rechtsextremen Compact-Magazins kritisiert Maier hart. "Ja, das Compact-Verfahren war ein Fehler. Das war ein Schnellschuss. Es ermÃ¶glichte das Narrativ, hier solle die Pressefreiheit eingeschrÃ¤nkt werden".

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte das Verbot im Sommer 2025 unter Verweis auf die Meinungs- und Pressefreiheit aufgehoben. Das Magazin darf damit weiter erscheinen.

