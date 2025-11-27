Politik

Statistik: Ein Drittel der Internetnutzer mit Hassrede konfrontiert

  • AFP - 27. November 2025, 09:42 Uhr
Bild vergrößern: Statistik: Ein Drittel der Internetnutzer mit Hassrede konfrontiert
Frau mit Handy
Bild: AFP

34 Prozent der Internetnutzer in Deutschland haben im ersten Quartal 2025 Hassrede in Sozialen Medien oder auf Webseiten wahrgenommen. Damit waren 19,6 Millionen Menschen zwischen 16 und 74 Jahren mit sogenannter Hatespeech im Internet konfrontiert.

Als Hassrede oder Hatespeech gelten BeitrÃ¤ge, die feindselige oder erniedrigende Kommentare oder Informationen enthalten. 85 Prozent der Befragten, die im ersten Quartal 2025 mit Hassrede konfrontiert waren, sahen diese im Zusammenhang mit politischen oder gesellschaftlichen Ansichten.

62 Prozent beobachteten Angriffe wegen der ethnischen Herkunft beziehungsweise rassistische Ã„uÃŸerungen, 53 Prozent nahmen Angriffe wegen der sexuellen Orientierung wahr. 52 Prozent ordneten Hatespeech der Religion oder Weltanschauung zu, 39 Prozent dem Geschlecht und 25 Prozent einer Behinderung.Â 

Auch Desinformation nahmen Internetnutzer im ersten Quartal 2025 stÃ¤rker wahr. 54 Prozent fanden nach eigener EinschÃ¤tzung Fake News auf Webseiten oder in Sozialen Medien wahr. wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im Vergleich zu 2023 stieg der Anteil um sechs Prozentpunkte.

    Top Meldungen

    Verbraucherstimmung stabilisiert sich zum Jahresende
    Verbraucherstimmung stabilisiert sich zum Jahresende

    NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Die seit Monaten angeknackste Verbraucherstimmung in Deutschland stabilisiert sich zum Jahresende etwas. Laut der am Donnerstag von der GfK

    Mehr
    EinzelhÃ¤ndler erwarten schlechtes WeihnachtsgeschÃ¤ft
    EinzelhÃ¤ndler erwarten schlechtes WeihnachtsgeschÃ¤ft

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die EinzelhÃ¤ndler in Deutschland blicken pessimistisch auf das anstehende WeihnachtsgeschÃ¤ft. Rund jedes vierte Unternehmen rechnet mit einem

    Mehr
    Analyse:
    Analyse: "Neuer Schub" bei der Verbreitung von Elektroautos in Deutschland

    Private Autobesitzer in Deutschland entscheiden sich laut einer Analyse des Versicherungsunternehmens Huk-CoburgÂ derzeit wieder verstÃ¤rkt fÃ¼r einen Wechsel von Verbrennern hin

    Mehr

