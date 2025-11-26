Ãœber 30 Tote bei GroÃŸbrand in Hongkong - Viele Vermisste

Blick Ã¼ber Hongkong (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Hongkong (dts Nachrichtenagentur) - Bei einem GroÃŸbrand in Hongkong sind mindestens 36 Menschen ums Leben gekommen. Wie lokale Medien am Mittwoch berichteten, werden 279 Menschen noch vermisst. 29 Personen wurden ins Krankenhaus eingeliefert, sieben davon schweben in Lebensgefahr.



Zuvor war aus bislang ungeklÃ¤rter Ursache in mehreren nebeneinanderliegenden WohnblÃ¶cken im Stadtteil Tai Po Feuer ausgebrochen und hatte sich besonders schnell ausgebreitet. Die GebÃ¤ude waren wegen einer seit Ã¼ber einem Jahr andauernden Renovierung mit BambusgerÃ¼sten umbaut.



Hongkongs Regierungschef John Lee Ka-chiu bezeichnete den Brand als "massive Katastrophe" und setzte die WahlkampfaktivitÃ¤ten im Vorfeld des fÃ¼r 7. Dezember geplanten Urnengangs aus. Chinas PrÃ¤sident Xi Jinping sprach sein Beileid aus.

