Zahl der Toten durch GroÃŸbrand in Hongkong auf 36 gestiegen - Mehr als 270 Vermisste

Die brennende Wohnanlage in Hongkong

Die Zahl der Todesopfer durch den verheerenden GroÃŸbrand in einer Wohnanlage in Hongkong ist auf mindestens 36 gestiegen, 279 Menschen werden zudem noch vermisst. Die offizielle Brandursache ist noch unklar.

Die Zahl der Todesopfer durch den verheerenden GroÃŸbrand in einer Wohnanlage in Hongkong ist auf mindestens 36 gestiegen. 279 Menschen werden zudem noch vermisst, wie der Regierungschef der chinesischen Sonderverwaltungszone, John Lee, auf einer Pressekonferenz am frÃ¼hen Donnerstagmorgen (Ortszeit) bekanntgab. 29 Verletzte befinden sich seinen Angaben zufolge im Krankenhaus, sieben von ihnen schweben ins Lebensgefahr.



Das Feuer im nÃ¶rdlichen Stadtteil Tai Po hatte sich am Mittwoch Ã¼ber BaugerÃ¼ste aus Bambus ausgebreitet und rasch auf mehrere HochhÃ¤user Ã¼bergegriffen. Mindestens fÃ¼nf von insgesamt acht GebÃ¤uden des Wohnkomplexes Wang Fuk Court standen in Flammen.Â Unter den Toten war nach Angaben der Feuerwehr auch ein Feuerwehrmann, der beim LÃ¶scheinsatz zeitweise den Kontakt zu seinen Kollegen verloren hatte und spÃ¤ter mit Brandverletzungen gefunden wurde.



Dem Vize-Feuerwehrchef zufolge breiteten sich die Flammen aufgrund des Windes und herumfliegender TrÃ¼mmerteile rasend schnell aus. Die offizielle Brandursache sei aber noch unklar, sagte er.



In Hongkong stehen einige der bewohnerreichsten und hÃ¶chsten WohnblÃ¶cke der Welt. FrÃ¼her gehÃ¶rten tÃ¶dliche Feuer zum Alltag, insbesondere in Ã¤rmeren Stadtvierteln. In den vergangenen Jahrzehnten wurden die SicherheitsmaÃŸnahmen verschÃ¤rft, sodass BrÃ¤nde in Wohngebieten heute viel seltener vorkommen.