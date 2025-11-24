Brennpunkte

Bericht: Merz plant ersten Besuch in Israel als Bundeskanzler

  • dts - 24. November 2025, 14:21 Uhr
Bild vergrößern: Bericht: Merz plant ersten Besuch in Israel als Bundeskanzler
Friedrich Merz am 22.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will wohl im Dezember seinen Antrittsbesuch in Israel absolvieren.

Das berichtet die "Times of Israel" unter Berufung auf diplomatische Quellen. Der Besuch ist demnach vorlÃ¤ufig fÃ¼r den 6. bis 7. Dezember geplant und soll ein Treffen mit Israels Premierminister Benjamin Netanjahu sowie einen Besuch der Holocaust-GedenkstÃ¤tte Yad Vashem umfassen.

Merz, der im Mai gewÃ¤hlt wurde, wÃ¤re damit der erste Regierungschef eines groÃŸen europÃ¤ischen Landes, der Israel seit Ã¼ber einem Jahr besucht. Die langjÃ¤hrige, gerade auch militÃ¤rische UnterstÃ¼tzung Deutschlands fÃ¼r Israel war durch die zahlreichen Todesopfer und die humanitÃ¤re Katastrophe im Gazastreifen belastet worden, was Forderungen aus der deutschen BevÃ¶lkerung nach einer Reaktion der Regierung auslÃ¶ste.

Im August setzte Berlin einige Waffenlieferungen an Israel aus, nachdem das israelische Kabinett beschlossen hatte, Gaza-Stadt im Krieg gegen die Hamas zu erobern. Deutschland ist nach den USA der zweitgrÃ¶ÃŸte Waffenexporteur nach Israel und der wichtigste UnterstÃ¼tzer Israels in der EU. Am Montag will Deutschland die Anordnung zur Aussetzung einiger WaffenverkÃ¤ufe an Israel aufheben, nachdem im letzten Monat ein Waffenstillstandsabkommen fÃ¼r Gaza vereinbart worden war, die Waffenruhe gilt allerdings als brÃ¼chig.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    EU und Afrikanische Union beraten Ã¼ber Handel, Migration und Rohstoffe
    EU und Afrikanische Union beraten Ã¼ber Handel, Migration und Rohstoffe

    Die Staats- und Regierungschefs der EU und der Afrikanischen Union (AU) haben am Montag auf einem Gipfeltreffen in Angola Ã¼ber eine Vertiefung der wirtschaftlichen und

    Mehr
    Keine Ermittlungen gegen Merz wegen Stadtbild-Ã„uÃŸerungen
    Keine Ermittlungen gegen Merz wegen Stadtbild-Ã„uÃŸerungen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ã„uÃŸerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu "Problemen im Stadtbild" im Zusammenhang mit Migration stellen laut Staatsanwaltschaft

    Mehr
    Schulkind in Baden-WÃ¼rttemberg von Bus Ã¼berrollt: Weitere Details zu Unfallhergang
    Schulkind in Baden-WÃ¼rttemberg von Bus Ã¼berrollt: Weitere Details zu Unfallhergang

    Nach einem Busunfall mit einem toten MÃ¤dchen in Baden-WÃ¼rttemberg hat die Polizei nÃ¤here Details zum Unfallhergang bekanntgegeben. Der Busfahrer hielt kurz vor einem

    Mehr
    Autozulieferer Continental will Stellen in seiner Contitech-Sparte streichen
    Autozulieferer Continental will Stellen in seiner Contitech-Sparte streichen
    Black Friday: Verbraucher planen mehr Ausgaben
    Black Friday: Verbraucher planen mehr Ausgaben
    Treffen mit US-Handelsminister: EU dringt auf niedrigere StahlzÃ¶lle
    Treffen mit US-Handelsminister: EU dringt auf niedrigere StahlzÃ¶lle
    Verivox warnt vor RatenkÃ¤ufen im Internet - Ratenkredite meist deutlich gÃ¼nstiger
    Verivox warnt vor RatenkÃ¤ufen im Internet - Ratenkredite meist deutlich gÃ¼nstiger
    Offenbar TÃ¶tungsdelikt: 62-JÃ¤hriger leblos in eigener Wohnung gefunden
    Offenbar TÃ¶tungsdelikt: 62-JÃ¤hriger leblos in eigener Wohnung gefunden
    Mercedes-Chef vor zweitem Jahr als oberster Autolobbyist
    Mercedes-Chef vor zweitem Jahr als oberster Autolobbyist
    Linke hat sich bei Abstimmung zum Rentenpaket noch nicht festgelegt
    Linke hat sich bei Abstimmung zum Rentenpaket noch nicht festgelegt
    Bundespolizei vollstreckt mehr offene Haftbefehle
    Bundespolizei vollstreckt mehr offene Haftbefehle
    Merz: Ukraine darf nicht zu einseitigen territorialen ZugestÃ¤ndnissen gezwungen werden
    Merz: Ukraine darf nicht zu einseitigen territorialen ZugestÃ¤ndnissen gezwungen werden
    MÃ¼tzenich warnt vor Bremserrolle bei Ukraine-Verhandlungen
    MÃ¼tzenich warnt vor Bremserrolle bei Ukraine-Verhandlungen

    Top Meldungen

    Umfrage: Deutsche wollen mehr am
    Umfrage: Deutsche wollen mehr am "Black Friday" ausgeben

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zum sogenannten "Black Friday" gehen Millionen Menschen in Deutschland auf SchnÃ¤ppchenjagd. Wie eine am Montag verÃ¶ffentlichte Umfrage des

    Mehr
    Stimmung in den Unternehmen verschlechtert sich wieder leicht
    Stimmung in den Unternehmen verschlechtert sich wieder leicht

    Die Stimmung in den Unternehmen in Deutschland hat sich im November wieder leicht verschlechtert. Angesichts von pessimistischeren Erwartungen fÃ¼r die kommenden Monate sank der

    Mehr
    Stimmung in deutscher Wirtschaft etwas schlechter
    Stimmung in deutscher Wirtschaft etwas schlechter

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung unter den Unternehmen in Deutschland hat sich zuletzt etwas verschlechtert. Der Ifo-GeschÃ¤ftsklimaindex sank im November auf 88,1

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts