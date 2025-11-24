Bericht: Merz plant ersten Besuch in Israel als Bundeskanzler

Friedrich Merz am 22.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will wohl im Dezember seinen Antrittsbesuch in Israel absolvieren.



Das berichtet die "Times of Israel" unter Berufung auf diplomatische Quellen. Der Besuch ist demnach vorlÃ¤ufig fÃ¼r den 6. bis 7. Dezember geplant und soll ein Treffen mit Israels Premierminister Benjamin Netanjahu sowie einen Besuch der Holocaust-GedenkstÃ¤tte Yad Vashem umfassen.



Merz, der im Mai gewÃ¤hlt wurde, wÃ¤re damit der erste Regierungschef eines groÃŸen europÃ¤ischen Landes, der Israel seit Ã¼ber einem Jahr besucht. Die langjÃ¤hrige, gerade auch militÃ¤rische UnterstÃ¼tzung Deutschlands fÃ¼r Israel war durch die zahlreichen Todesopfer und die humanitÃ¤re Katastrophe im Gazastreifen belastet worden, was Forderungen aus der deutschen BevÃ¶lkerung nach einer Reaktion der Regierung auslÃ¶ste.



Im August setzte Berlin einige Waffenlieferungen an Israel aus, nachdem das israelische Kabinett beschlossen hatte, Gaza-Stadt im Krieg gegen die Hamas zu erobern. Deutschland ist nach den USA der zweitgrÃ¶ÃŸte Waffenexporteur nach Israel und der wichtigste UnterstÃ¼tzer Israels in der EU. Am Montag will Deutschland die Anordnung zur Aussetzung einiger WaffenverkÃ¤ufe an Israel aufheben, nachdem im letzten Monat ein Waffenstillstandsabkommen fÃ¼r Gaza vereinbart worden war, die Waffenruhe gilt allerdings als brÃ¼chig.

