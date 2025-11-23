Brasiliens Ex-PrÃ¤sident Bolsonaro wegen Fluchtgefahr und FuÃŸfesselbeschÃ¤digung festgenommen

Der verurteilte brasilianische Ex-PrÃ¤sident Jair Bolsonaro

Der wegen PutschplÃ¤nen zu 27 Jahren GefÃ¤ngnis verurteilte brasilianische Ex-PrÃ¤sident Jair Bolsonaro ist wegen Fluchtgefahr und der BeschÃ¤digung seiner elektronischen FuÃŸfessel in Haft genommen worden. Auf Anweisung des Obersten Gerichtshofs wurde der 70-JÃ¤hrige am Samstag (Ortszeit) vom Hausarrest ins GefÃ¤ngnis verlegt. Zuvor hatte Bolsonaro versucht, seine elektronische FuÃŸfessel aufzubrechen, um an einer geplanten Demonstration seiner AnhÃ¤nger teilzunehmen, wie der Oberste Richter Alexandre de Moraes erklÃ¤rte. Es sei daher von einer "erhÃ¶hten Fluchtgefahr" auszugehen.



In einem vom Gericht verÃ¶ffentlichten Video erklÃ¤rte Bolsonaro, er habe aus "Neugierde" einen LÃ¶tkolben an seine FuÃŸfessel gehalten. In dem Video war das stark beschÃ¤digte und und mit Brandspuren versehrte GerÃ¤t zu sehen, das sich jedoch noch immer am KnÃ¶chel des Ex-PrÃ¤sidenten befand.



Richter de Moraes hob bei seiner Argumentation zur drohenden Fluchtgefahr die NÃ¤he von Bolsonaros Wohnsitz zur US-Botschaft hervor. Dies erhÃ¶he das Risiko, dass der Ex-PrÃ¤sident und enge VerbÃ¼ndete von US-PrÃ¤sident Donald Trump dort politisches Asyl beantragen kÃ¶nne.



Trump erklÃ¤rte am Samstag, er habe "gestern Abend" mit Bolsonaro gesprochen und werde ihn "ihn naher Zukunft" treffen. Die Festnahme von Bolsonaro bedauerte der US-PrÃ¤sident mit den Worten: "Das ist schade."Â



Der Oberste Gerichtshof hatte den ultrarechten frÃ¼heren Staatschef im September wegen eines geplanten Umsturzes zu mehr als 27 Jahren GefÃ¤ngnis verurteilt.Â Vor wenigen Tagen hatte das Oberste Gericht Bolsonaros Berufung gegen das Urteil abgewiesen.



Bolsonaro war schuldig gesprochen worden, eine "kriminelle Organisation" angefÃ¼hrt zu haben, die seine Wahlniederlage von 2022 gegen den heutigen linksgerichteten PrÃ¤sidenten Luiz InÃ¡cio Lula da Silva kippen wollte. Das Oberste Gericht gelangte zu dem Schluss, dass er seine AnhÃ¤nger zur ErstÃ¼rmung des Obersten Gerichts, PrÃ¤sidentenpalastes und Kongresses in der Hauptstadt BrasÃ­lia am 8. Januar 2023 angestiftet hatte. Hunderte UnterstÃ¼tzer Bolsonaros waren damals in die GebÃ¤ude eingedrungen und hatten dort schwere VerwÃ¼stungen angerichtet. Die Szenen der Gewalt erinnerten an den Angriff von AnhÃ¤ngern Donald Trumps auf das Kapitol in Washington zwei Jahre zuvor.



Der frÃ¼here brasilianische Staatschef befand sich seit August im Hausarrest. Am Freitag hatten seine AnwÃ¤lte beantragt, dass er auch seine Haftstrafe im Hausarrest absitzen kann. Zur BegrÃ¼ndung argumentierten sie, eine Haft gefÃ¤hrde die Gesundheit des 70-JÃ¤hrigen.