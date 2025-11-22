Mecklenburg-Vorpommern: AfD wÃ¤hlt Holm zu Kandidat fÃ¼r MinisterprÃ¤sidentenamt

Leif-Erik Holm

Die AfD in Mecklenburg-Vorpommern hat ihren Kovorsitzenden Leif-Erik Holm zum Kandidaten fÃ¼r das MinisterprÃ¤sidentenamt gewÃ¤hlt. Ihre Landesliste fÃ¼r die Landtagswahl stellt die Partei im Januar auf. FÃ¼r Platz eins bewirbt sich Enrico Schult.

Die AfD in Mecklenburg-Vorpommern hat ihren Kovorsitzenden Leif-Erik Holm zum Kandidaten fÃ¼r das Amt des MinisterprÃ¤sidenten gewÃ¤hlt. Auf einem Landesparteitag in Demmin erhielt Holm am Samstag nach Parteiangaben die erforderliche Mehrheit der Stimmen. In dem ostdeutschen Bundesland wird am 20. September kommenden Jahres ein neuer Landtag gewÃ¤hlt. MinisterprÃ¤sidentin Manuela Schwesig (SPD) fÃ¼hrt dort derzeit eine rot-rote Koalition mit der Linkspartei.



Der Wahl von Holm ging ein parteiinterner Machtkampf voraus, er selbst verzichtet auf die formale Spitzenkandidatur. Ihre Landesliste zur Landtagswahl stellt die AfD im Januar auf. Nach internen Absprachen soll dann der Landtagsabgeordnete Enrico Schult auf Platz eins gewÃ¤hlt werden. Holm bewirbt sich als Direktkandidat in jenem Schweriner Wahlkreis, in dem auch Schwesig antreten will.



Eine Umfrage vom September sah die AfD in Mecklenburg-Vorpommern klar als stÃ¤rkste Kraft. Die Partei lag mit 38 Prozent weit vor der regierenden SPD mit 19 Prozent. Die CDU kam auf 13 Prozent, die Linke auf zwÃ¶lf Prozent. Die GrÃ¼nen erreichten fÃ¼nf Prozent. Die FDP wÃ¼rde aus dem Landesparlament ausscheiden. Das BSW wurde bei sieben Prozent gesehen.



Holm ist seit 2013 mit einer kurzen Unterbrechung einer der Kovorsitzenden der AfD Mecklenburg-Vorpommern, zwischenzeitlich war er auch ein Jahr lang bis 2017 Fraktionsvorsitzender im Landtag. Seit September 2017 ist er Bundestagsabgeordneter.



2023 unterlag Holm in der Stichwahl um das Amt des Schweriner OberbÃ¼rgermeisters dem Amtsinhaber Rico Badenschier (SPD), der inzwischen seinen vorzeitigen RÃ¼cktritt zu Anfang 2026 ankÃ¼ndigte.