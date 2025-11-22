SPD Rheinland-Pfalz wÃ¤hlt MinisterprÃ¤sident Schweitzer zu Spitzenkandidat fÃ¼r Landtagswahl

Alexander Schweitzer

Die rheinland-pfÃ¤lzische SPD hat MinisterprÃ¤sident Alexander Schweitzer zum Spitzenkandidaten fÃ¼r die Landtagswahl am 22. MÃ¤rz gekÃ¼rt. Auf einem Landesparteitag in Mainz wurde der 52-JÃ¤hrige auf den ersten Platz der Landesliste gewÃ¤hlt.

Die rheinland-pfÃ¤lzische SPD hat MinisterprÃ¤sident Alexander Schweitzer zum Spitzenkandidaten fÃ¼r die Landtagswahl am 22. MÃ¤rz gewÃ¤hlt. Auf einem Landesparteitag am Samstag in Mainz wurde der 52-JÃ¤hrige einstimmig auf den ersten Platz der Landesliste gewÃ¤hlt. Schweitzer tritt damit zum ersten Mal als Spitzenkandidat seiner Partei bei der Landtagswahl an. Er ist seit Juli 2024 MinisterprÃ¤sident des Landes.



Schweitzer erhielt alle 285 gÃ¼ltigen Stimmen und erzielte damit ein Ergebnis von 100 Prozent. "Es ist fÃ¼r mich eine groÃŸe Ehre und eine noch grÃ¶ÃŸere Verantwortung, als Spitzenkandidat diese starke Liste anzufÃ¼hren", erklÃ¤rte er im Anschluss.



In Rheinland-Pfalz steht Schweitzer an der Spitze einer Koalition aus SPD, GrÃ¼nen und FDP. Bei den GrÃ¼nen kandidiert Landesumweltministerin Katrin Eder auf Platz eins der Landesliste. Die FDP tritt mit ihrer Landesvorsitzenden Daniela Schmitt an. Die in Umfragen fÃ¼hrende CDU zieht mit ihrem Landeschef Gordon Schnieder an der Spitze in den Wahlkampf.



AfD-Spitzenkandidat ist Landeschef Jan Bollinger. FÃ¼r die Freien WÃ¤hler tritt der Europaabgeordnete Joachim Streit an, der bis 2024 Fraktionschef seiner Partei im Landtag war. Das BSW bestimmte den Landtagsabgeordneten Andreas Hartenfels zu seinem Spitzenkandidaten. Er war frÃ¼her bei den GrÃ¼nen, ist mittlerweile aber fraktionslos. Die Linke wÃ¤hlte ihre Landesvorsitzende Rebecca Ruppert zur Spitzenkandidatin.



In einer Umfrage vom Oktober lag die CDU deutlich vor der SPD. Der Erhebung des Instituts Infratest dimap fÃ¼r den SÃ¼dwestrundfunk zufolge kam die CDU auf 29 Prozent und fÃ¼hrte damit deutlich vor der SPD mit 23 Prozent. Auf dem dritten Platz lag die AfD mit 19 Prozent, gefolgt von den GrÃ¼nen mit zehn Prozent.



Der Linken kÃ¶nnte der Umfrage zufolge mit sechs Prozent erstmals der Einzug in das Landesparlament gelingen.Â Die FDP wurde zu den Sonstigen gezÃ¤hlt. Auch die aktuell im Mainzer Landtag vertretenen Freien WÃ¤hler kÃ¶nnten mit vier Prozent ausscheiden. Das BSW lag in der Umfragezeitpunkt ebenfalls unterhalb der FÃ¼nfprozenthÃ¼rde.