Der US-britische Influencer und bekennende Frauenfeind Andrew Tate und sein Bruder Tristan sind in den USA festgenommen worden. Die beiden seien am Samstag (Ortszeit) in Miami im Bundesstaat Florida gefasst wrden, teilte der US Marshals Service der Nachrichtenagentur AFP mit. Das Promi-Portal TMZ verÃ¶ffentlichte ein Video, das die Festnahme zeigt.Â
Die britische StrafverfolgungsbehÃ¶rde CPS bestÃ¤tigte die Festnahme. Die BehÃ¶rde will nach eigenen Angaben die Auslieferung der BrÃ¼der im Zusammenhang unter anderem mit VorwÃ¼rfen der Vergewaltigung beantragen.Â Im MÃ¤rz hatte die britische Polizei Ermittlungen wegen Vergewaltigungs- und MissbrauchsvorwÃ¼rfen gegen Andrew Tate aus den Jahren 2014 und 2015 wieder aufgenommen. Der frÃ¼here Kickboxer Andrew Tate wurde unter anderem mit frauenfeindlichen SprÃ¼chen und Ansichten in Onlinenetzwerken bekannt.Â
Brennpunkte
BehÃ¶rde: Tate-BrÃ¼der in den USA festgenommen
- AFP - 19. Juli 2026, 02:51 Uhr
Der US-britische Influencer und bekennende Frauenfeind Andrew Tate und sein Bruder Tristan sind in den USA festgenommen worden. Die britischen BehÃ¶rden wollen die Auslieferung im Zusammenhang unter anderem mit VorwÃ¼rfen der Vergewaltigung beantragen.
Der US-britische Influencer und bekennende Frauenfeind Andrew Tate und sein Bruder Tristan sind in den USA festgenommen worden. Die beiden seien am Samstag (Ortszeit) in Miami im Bundesstaat Florida gefasst wrden, teilte der US Marshals Service der Nachrichtenagentur AFP mit. Das Promi-Portal TMZ verÃ¶ffentlichte ein Video, das die Festnahme zeigt.Â
Weitere Meldungen
Dreieinhalb Wochen nach dem verheerenden Doppelerdbeben in Venezuela ist die Zahl der Todesopfer nach offiziellen Angaben auf mehr als 5100 gestiegen. Seit der Katastrophe am 24.Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bei der Suche nach den bislang unentdeckten TÃ¤tern der Rote-Armee-Fraktion (RAF) setzen die deutschen SicherheitsbehÃ¶rden auf modernsteMehr
Bei iranischen Angriffen auf Ziele in Jordanien sind nach Angaben des Pentagon zwei US-Soldaten getÃ¶tet worden. Ein weiterer MilitÃ¤rangehÃ¶riger werde vermisst, teilte dasMehr
Top Meldungen
Trotz der Anpassungen bei den Energiegesetzen aus dem Bundeswirtschaftsministerium sehen BranchenverbÃ¤nde und die Opposition die Energiewende in Gefahr. Der BundesverbandMehr
New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Automobilgewerkschaft UAW will ihren VorstoÃŸ bei auslÃ¤ndischen Herstellern im SÃ¼den der USA verstÃ¤rken. "Wir haben PlÃ¤ne Ã¼berallMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Juso-Bundesvorsitzende Philipp TÃ¼rmer warnt die SPD-Parteispitze vor massivem Unmut an der Basis. "Die Stimmung in der SPD ist am Boden",Mehr