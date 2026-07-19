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BehÃ¶rde: Tate-BrÃ¼der in den USA festgenommen

  • AFP - 19. Juli 2026, 02:51 Uhr
Bild vergrößern: BehÃ¶rde: Tate-BrÃ¼der in den USA festgenommen
Andrew (l.) und Tristan Tate
Bild: AFP

Der US-britische Influencer und bekennende Frauenfeind Andrew Tate und sein Bruder Tristan sind in den USA festgenommen worden. Die britischen BehÃ¶rden wollen die Auslieferung im Zusammenhang unter anderem mit VorwÃ¼rfen der Vergewaltigung beantragen.

Der US-britische Influencer und bekennende Frauenfeind Andrew Tate und sein Bruder Tristan sind in den USA festgenommen worden. Die beiden seien am Samstag (Ortszeit) in Miami im Bundesstaat Florida gefasst wrden, teilte der US Marshals Service der Nachrichtenagentur AFP mit. Das Promi-Portal TMZ verÃ¶ffentlichte ein Video, das die Festnahme zeigt.Â 

Die britische StrafverfolgungsbehÃ¶rde CPS bestÃ¤tigte die Festnahme. Die BehÃ¶rde will nach eigenen Angaben die Auslieferung der BrÃ¼der im Zusammenhang unter anderem mit VorwÃ¼rfen der Vergewaltigung beantragen.Â Im MÃ¤rz hatte die britische Polizei Ermittlungen wegen Vergewaltigungs- und MissbrauchsvorwÃ¼rfen gegen Andrew Tate aus den Jahren 2014 und 2015 wieder aufgenommen. Der frÃ¼here Kickboxer Andrew Tate wurde unter anderem mit frauenfeindlichen SprÃ¼chen und Ansichten in Onlinenetzwerken bekannt.Â 

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