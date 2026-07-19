WM-Finale unter den Augen Trumps: GroÃŸes Staraufgebot bei Schlussfeier und Halbzeitshow

US-PrÃ¤sident Trump und Fifa-Chef Infantino mit dem WM-Pokal

Im Finale der FuÃŸball-Weltmeisterschaft kÃ¤mpfen Spanien und Argentinien am Sonntag um den Titel - das Spiel wird zugleich zur BÃ¼hne fÃ¼r zahlreiche Musikstars. Im MetLife-Stadion in New Jersey findet zunÃ¤chst die Abschlusszeremonie der WM statt, in der Pause ist dann eine Halbzeitshow geplant.

Im Finale der FuÃŸball-Weltmeisterschaft kÃ¤mpfen Spanien und Argentinien am Sonntag (21.00 Uhr MESZ) um den Titel - das Spiel wird zugleich zur BÃ¼hne fÃ¼r zahlreiche Musikstars. Im MetLife-Stadion im US-Bundesstaat New Jersey findet 90 Minuten vor Anpfiff zunÃ¤chst die Abschlusszeremonie der WM statt, zu der unter anderen der fÃ¼r seine Stunts bekannte Hollywoodstar Tom Cruise, der SÃ¤nger Robbie Williams und der Rapper Post Malone erwartet werden.



AngekÃ¼ndigt ist zudem eine Halbzeitshow mit Stars wie Madonna, Justin Bieber, der K-Pop-Band BTS und Shakira. Die Pause dÃ¼rfte wegen des Auf- und Abbaus der BÃ¼hne deutlich lÃ¤nger ausfallen als die Ã¼blichen 15 Minuten. Erstmals seit Beginn der WM wird auch US-PrÃ¤sident Donald Trump im Stadion erwartet. Der spanische MinisterprÃ¤sident Pedro SÃ¡nchez und die mexikanische PrÃ¤sidentin Claudia Sheinbaum wollen das Finale ebenfalls besuchen.