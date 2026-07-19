Im Finale der FuÃŸball-Weltmeisterschaft kÃ¤mpfen Spanien und Argentinien am Sonntag (21.00 Uhr MESZ) um den Titel - das Spiel wird zugleich zur BÃ¼hne fÃ¼r zahlreiche Musikstars. Im MetLife-Stadion im US-Bundesstaat New Jersey findet 90 Minuten vor Anpfiff zunÃ¤chst die Abschlusszeremonie der WM statt, zu der unter anderen der fÃ¼r seine Stunts bekannte Hollywoodstar Tom Cruise, der SÃ¤nger Robbie Williams und der Rapper Post Malone erwartet werden.
AngekÃ¼ndigt ist zudem eine Halbzeitshow mit Stars wie Madonna, Justin Bieber, der K-Pop-Band BTS und Shakira. Die Pause dÃ¼rfte wegen des Auf- und Abbaus der BÃ¼hne deutlich lÃ¤nger ausfallen als die Ã¼blichen 15 Minuten. Erstmals seit Beginn der WM wird auch US-PrÃ¤sident Donald Trump im Stadion erwartet. Der spanische MinisterprÃ¤sident Pedro SÃ¡nchez und die mexikanische PrÃ¤sidentin Claudia Sheinbaum wollen das Finale ebenfalls besuchen.
Politik
WM-Finale unter den Augen Trumps: GroÃŸes Staraufgebot bei Schlussfeier und Halbzeitshow
- AFP - 19. Juli 2026, 04:00 Uhr
Im Finale der FuÃŸball-Weltmeisterschaft kÃ¤mpfen Spanien und Argentinien am Sonntag um den Titel - das Spiel wird zugleich zur BÃ¼hne fÃ¼r zahlreiche Musikstars. Im MetLife-Stadion in New Jersey findet zunÃ¤chst die Abschlusszeremonie der WM statt, in der Pause ist dann eine Halbzeitshow geplant.
Im Finale der FuÃŸball-Weltmeisterschaft kÃ¤mpfen Spanien und Argentinien am Sonntag (21.00 Uhr MESZ) um den Titel - das Spiel wird zugleich zur BÃ¼hne fÃ¼r zahlreiche Musikstars. Im MetLife-Stadion im US-Bundesstaat New Jersey findet 90 Minuten vor Anpfiff zunÃ¤chst die Abschlusszeremonie der WM statt, zu der unter anderen der fÃ¼r seine Stunts bekannte Hollywoodstar Tom Cruise, der SÃ¤nger Robbie Williams und der Rapper Post Malone erwartet werden.
Weitere Meldungen
Einen Tag nach ukrainischen Angriffen auf Russland mit acht Toten hat die russische Armee mehrere Ziele in der ukrainischen Hauptstadt Kiew angegriffen, darunter laut BehÃ¶rdenMehr
Nach VerbÃ¼ÃŸen einer mehrjÃ¤hrigen Haftstrafe ist der regierungskritische kubanische KÃ¼nstler Luis Manuel Otero AlcÃ¡ntara in die Vereinigten Staaten ausgereist.Mehr
Die AfD hat im aktuellen Sonntagstrend ihren Vorsprung vor der Union leicht vergrÃ¶ÃŸert: Laut der Erhebung, die das Meinungsforschungsinstitut Insa wÃ¶chentlich fÃ¼r die "Bild amMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft (BDE) lobt die neue EU-Ã–kodesign-Verordnung. "Echtes RecyclingMehr
Trotz der Anpassungen bei den Energiegesetzen aus dem Bundeswirtschaftsministerium sehen BranchenverbÃ¤nde und die Opposition die Energiewende in Gefahr. Der BundesverbandMehr
New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Automobilgewerkschaft UAW will ihren VorstoÃŸ bei auslÃ¤ndischen Herstellern im SÃ¼den der USA verstÃ¤rken. "Wir haben PlÃ¤ne Ã¼berallMehr