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Selenskyj: Russland startet massiven Raketenangriff auf Kiew

  • dts - 19. Juli 2026, 10:08 Uhr
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Wolodymyr Selenskyj (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Kiew (dts Nachrichtenagentur) - Russland hat in der Nacht einen umfangreichen ballistischen Raketenangriff auf Kiew durchgefÃ¼hrt. Mehr als 40 Raketen verschiedener Typen seien abgefeuert worden, die meisten davon auf die Hauptstadt, sowie 120 Angriffsdrohnen, teilte der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj mit. In Kiew wurden eine Person getÃ¶tet und 16 weitere Menschen verletzt.

Die NotfallmaÃŸnahmen liefen laut Selenskyj am Sonntagmorgen an drei Standorten weiter, fast 600 EinsatzkrÃ¤fte waren beteiligt. Auch in der Region Odessa waren die entsprechenden Dienste im Einsatz. Insgesamt setzte Russland nach ukrainischen Angaben in dieser Woche rund 1.450 Angriffsdrohnen, mehr als 1.640 gelenkte Luftbomben und 99 Raketen verschiedener Typen gegen die Ukraine ein. Verletzte gab es in den Regionen Odessa und Saporischschja, SchÃ¤den in den Regionen Sumy und Tschernihiw. Auch die Regionen Winnyzja, Dnipro, Donezk, Schytomyr, Kirowohrad, Mykolajiw, Poltawa, Charkiw, Cherson und Tscherkassy wurden angegriffen.

Selenskyj fÃ¼gte hinzu, dass der Schutz gegen ballistische Raketen derzeit oberste PrioritÃ¤t habe. TÃ¤glich wÃ¼rden Abfangsysteme benÃ¶tigt, und er sei dankbar fÃ¼r alle, die die Vereinbarungen ernst nehmen und die Lieferung von AbwehrfÃ¤higkeiten sicherstellen. Diese MaÃŸnahmen retteten bei jedem russischen Angriff buchstÃ¤blich Leben. Es sei auch wichtig, den Druck auf Russland aufrechtzuerhalten, um neue Angriffe und Umgehungen von Sanktionen zu verhindern.

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