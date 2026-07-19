Ostbeauftragte rechnet fest mit Reform der Erbschaftssteuer

Elisabeth Kaiser am 15.07.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Elisabeth Kaiser (SPD), hat zugesichert, dass es eine Reform der Erbschaftssteuer geben wird. "DafÃ¼r mache ich mich stark und meine Partei ebenso", sagte Kaiser dem Nachrichtenportal T-Online. "Es kann nicht sein, dass in Deutschland Reiche SchlupflÃ¶cher bei der Erbschaftssteuer ausnutzen und am Ende fast nichts zahlen. Das ist ungerecht."



Auf die Frage, warum die Reform im jÃ¼ngsten Paket der Bundesregierung fehle, sagte die SPD-Politikerin, man sei jetzt nicht mal in der Mitte der Legislatur, die aktuellen ReformbeschlÃ¼sse seien erst mal nur ein Anfang. Es stehe auÃŸerdem noch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Erbschaftssteuer aus, das man sich dann sehr genau anschauen mÃ¼sse.



Karlsruhe entscheidet voraussichtlich noch in diesem Jahr darÃ¼ber, ob bestimmte Privilegien fÃ¼r BetriebsvermÃ¶gen im Erbschaftssteuer- und Schenkungsgesetz gegen den Gleichheitssatz verstoÃŸen.

