Finanzen

Ostbeauftragte rechnet fest mit Reform der Erbschaftssteuer

  • dts - 19. Juli 2026, 09:05 Uhr
Bild vergrößern: Ostbeauftragte rechnet fest mit Reform der Erbschaftssteuer
Elisabeth Kaiser am 15.07.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Elisabeth Kaiser (SPD), hat zugesichert, dass es eine Reform der Erbschaftssteuer geben wird. "DafÃ¼r mache ich mich stark und meine Partei ebenso", sagte Kaiser dem Nachrichtenportal T-Online. "Es kann nicht sein, dass in Deutschland Reiche SchlupflÃ¶cher bei der Erbschaftssteuer ausnutzen und am Ende fast nichts zahlen. Das ist ungerecht."

Auf die Frage, warum die Reform im jÃ¼ngsten Paket der Bundesregierung fehle, sagte die SPD-Politikerin, man sei jetzt nicht mal in der Mitte der Legislatur, die aktuellen ReformbeschlÃ¼sse seien erst mal nur ein Anfang. Es stehe auÃŸerdem noch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Erbschaftssteuer aus, das man sich dann sehr genau anschauen mÃ¼sse.

Karlsruhe entscheidet voraussichtlich noch in diesem Jahr darÃ¼ber, ob bestimmte Privilegien fÃ¼r BetriebsvermÃ¶gen im Erbschaftssteuer- und Schenkungsgesetz gegen den Gleichheitssatz verstoÃŸen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    SÃ¼dkorea will Won zu
    SÃ¼dkorea will Won zu "frei konvertierbarer WÃ¤hrung" machen

    Seoul (dts Nachrichtenagentur) - Die sÃ¼dkoreanische Regierung will den Zugang zum Won deutlich erleichtern. Ziel sei es, die LandeswÃ¤hrung langfristig zu einer "frei

    Mehr
    Juso-Chef TÃ¼rmer: Stimmung in SPD am Boden
    Juso-Chef TÃ¼rmer: Stimmung in SPD am Boden

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Juso-Bundesvorsitzende Philipp TÃ¼rmer warnt die SPD-Parteispitze vor massivem Unmut an der Basis. "Die Stimmung in der SPD ist am Boden",

    Mehr
    KlÃ¼ssendorf stellt KÃ¼rzungen bei Wohn- und Elterngeld infrage
    KlÃ¼ssendorf stellt KÃ¼rzungen bei Wohn- und Elterngeld infrage

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf fordert Alternativen zu KÃ¼rzungen beim Wohn- und Elterngeld. Die KÃ¼rzungsvorschlÃ¤ge der Regierung

    Mehr
    Lederjacke von Nvidia-Chef Huang fÃ¼r fast eine Million Dollar versteigert
    Lederjacke von Nvidia-Chef Huang fÃ¼r fast eine Million Dollar versteigert
    Nvidia Ã¼berflÃ¼gelt: Apple kurzzeitig wieder wertvollstes Unternehmen der Welt
    Nvidia Ã¼berflÃ¼gelt: Apple kurzzeitig wieder wertvollstes Unternehmen der Welt
    MÃ¼nchener Gericht weist Verbraucherklage wegen Werbung bei Amazon Prime ab
    MÃ¼nchener Gericht weist Verbraucherklage wegen Werbung bei Amazon Prime ab
    Italo-Markteintritt: Deutsche Bahn bekommt mehr Konkurrenz im Fernverkehr
    Italo-Markteintritt: Deutsche Bahn bekommt mehr Konkurrenz im Fernverkehr
    Selenskyj: Russland startet massiven Raketenangriff auf Kiew
    Selenskyj: Russland startet massiven Raketenangriff auf Kiew
    Nach Sturz von DB-Mitarbeiter aus fahrendem Zug: GDL fordert Konsequenzen
    Nach Sturz von DB-Mitarbeiter aus fahrendem Zug: GDL fordert Konsequenzen
    Nach Tod zweier Soldaten: US-MilitÃ¤r will den Iran mit neuen Angriffen
    Nach Tod zweier Soldaten: US-MilitÃ¤r will den Iran mit neuen Angriffen "bestrafen"
    Zahl der Toten nach Brand in Bangkoker Lokal auf 34 gestiegen
    Zahl der Toten nach Brand in Bangkoker Lokal auf 34 gestiegen
    Russland greift ukrainische Hauptstadt Kiew an - laut MilitÃ¤rverwaltung ein Toter
    Russland greift ukrainische Hauptstadt Kiew an - laut MilitÃ¤rverwaltung ein Toter
    Nach fÃ¼nfjÃ¤hriger Haft in Kuba: Dissident Otero AlcÃ¡ntara in die USA ausgereist
    Nach fÃ¼nfjÃ¤hriger Haft in Kuba: Dissident Otero AlcÃ¡ntara in die USA ausgereist

    Top Meldungen

    Entsorgungsverband lobt neue EU-Ã–kodesign-Verordnung
    Entsorgungsverband lobt neue EU-Ã–kodesign-Verordnung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft (BDE) lobt die neue EU-Ã–kodesign-Verordnung. "Echtes Recycling

    Mehr
    Kritik von VerbÃ¤nden und Opposition trotz EntschÃ¤rfung der Energiegesetze
    Kritik von VerbÃ¤nden und Opposition trotz EntschÃ¤rfung der Energiegesetze

    Trotz der Anpassungen bei den Energiegesetzen aus dem Bundeswirtschaftsministerium sehen BranchenverbÃ¤nde und die Opposition die Energiewende in Gefahr. Der Bundesverband

    Mehr
    UAW-Chef Fain will Organisierung im US-SÃ¼den vorantreiben
    UAW-Chef Fain will Organisierung im US-SÃ¼den vorantreiben

    New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Automobilgewerkschaft UAW will ihren VorstoÃŸ bei auslÃ¤ndischen Herstellern im SÃ¼den der USA verstÃ¤rken. "Wir haben PlÃ¤ne Ã¼berall

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts