Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Elisabeth Kaiser (SPD), hat zugesichert, dass es eine Reform der Erbschaftssteuer geben wird. "DafÃ¼r mache ich mich stark und meine Partei ebenso", sagte Kaiser dem Nachrichtenportal T-Online. "Es kann nicht sein, dass in Deutschland Reiche SchlupflÃ¶cher bei der Erbschaftssteuer ausnutzen und am Ende fast nichts zahlen. Das ist ungerecht."
Auf die Frage, warum die Reform im jÃ¼ngsten Paket der Bundesregierung fehle, sagte die SPD-Politikerin, man sei jetzt nicht mal in der Mitte der Legislatur, die aktuellen ReformbeschlÃ¼sse seien erst mal nur ein Anfang. Es stehe auÃŸerdem noch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Erbschaftssteuer aus, das man sich dann sehr genau anschauen mÃ¼sse.
Karlsruhe entscheidet voraussichtlich noch in diesem Jahr darÃ¼ber, ob bestimmte Privilegien fÃ¼r BetriebsvermÃ¶gen im Erbschaftssteuer- und Schenkungsgesetz gegen den Gleichheitssatz verstoÃŸen.
Finanzen
Ostbeauftragte rechnet fest mit Reform der Erbschaftssteuer
- dts - 19. Juli 2026, 09:05 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Elisabeth Kaiser (SPD), hat zugesichert, dass es eine Reform der Erbschaftssteuer geben wird. "DafÃ¼r mache ich mich stark und meine Partei ebenso", sagte Kaiser dem Nachrichtenportal T-Online. "Es kann nicht sein, dass in Deutschland Reiche SchlupflÃ¶cher bei der Erbschaftssteuer ausnutzen und am Ende fast nichts zahlen. Das ist ungerecht."
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