Antonelli gewinnt F1-Rennen in Spa

Fahrbahnmarkierung auf einer Formel-1-Rennstrecke (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Spa-Francorchamps (dts Nachrichtenagentur) - Mercedes-Pilot Kimi Antonelli hat den GroÃŸen Preis von Belgien gewonnen. Als Zweiter fuhr in Spa Charles Leclerc (Ferrari) Ã¼ber die Ziellinie, Max Verstappen (Red Bull) komplettierte das Podium.



Das Rennen begann mit einer spannenden Startphase, in der Verstappen zunÃ¤chst die FÃ¼hrung Ã¼bernahm, aber Antonelli konterte schnell. Ein frÃ¼her Unfall zwischen Lewis Hamilton und George Russell fÃ¼hrte zum Einsatz des Safety-Cars. Nach dem Restart konnte Antonelli seine FÃ¼hrung behaupten, wÃ¤hrend Leclerc sich auf den zweiten Platz vorkÃ¤mpfte - fÃ¼r den Sieg reichte es am Ende aber nicht mehr. Im Mittelfeld gab es derweil zahlreiche PositionskÃ¤mpfe, die das Rennen zusÃ¤tzlich spannend machten.



Auf den PunkterÃ¤ngen hinter dem Podium landeten am Sonntag Lewis Hamilton (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren), Isack Hadjar (Red Bull), Lando Norris (McLaren) und Gabriel Bortoleto (Audi). Arvid Lindblad (Racing Bulls) holte auf dem neunten Rang zwei Punkte fÃ¼r die WM-Wertung, Franco Colapinto (Alpine) auf dem zehnten Platz einen Punkt. Der einzige deutsche Fahrer Nico HÃ¼lkenberg (Audi) landete auf dem 13. Rang. Das nÃ¤chste Rennen findet in einer Woche in Ungarn statt.

