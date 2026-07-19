Spa-Francorchamps (dts Nachrichtenagentur) - Mercedes-Pilot Kimi Antonelli hat den GroÃŸen Preis von Belgien gewonnen. Als Zweiter fuhr in Spa Charles Leclerc (Ferrari) Ã¼ber die Ziellinie, Max Verstappen (Red Bull) komplettierte das Podium.
Das Rennen begann mit einer spannenden Startphase, in der Verstappen zunÃ¤chst die FÃ¼hrung Ã¼bernahm, aber Antonelli konterte schnell. Ein frÃ¼her Unfall zwischen Lewis Hamilton und George Russell fÃ¼hrte zum Einsatz des Safety-Cars. Nach dem Restart konnte Antonelli seine FÃ¼hrung behaupten, wÃ¤hrend Leclerc sich auf den zweiten Platz vorkÃ¤mpfte - fÃ¼r den Sieg reichte es am Ende aber nicht mehr. Im Mittelfeld gab es derweil zahlreiche PositionskÃ¤mpfe, die das Rennen zusÃ¤tzlich spannend machten.
Auf den PunkterÃ¤ngen hinter dem Podium landeten am Sonntag Lewis Hamilton (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren), Isack Hadjar (Red Bull), Lando Norris (McLaren) und Gabriel Bortoleto (Audi). Arvid Lindblad (Racing Bulls) holte auf dem neunten Rang zwei Punkte fÃ¼r die WM-Wertung, Franco Colapinto (Alpine) auf dem zehnten Platz einen Punkt. Der einzige deutsche Fahrer Nico HÃ¼lkenberg (Audi) landete auf dem 13. Rang. Das nÃ¤chste Rennen findet in einer Woche in Ungarn statt.
Sport
Antonelli gewinnt F1-Rennen in Spa
- dts - 19. Juli 2026, 16:35 Uhr
.
Spa-Francorchamps (dts Nachrichtenagentur) - Mercedes-Pilot Kimi Antonelli hat den GroÃŸen Preis von Belgien gewonnen. Als Zweiter fuhr in Spa Charles Leclerc (Ferrari) Ã¼ber die Ziellinie, Max Verstappen (Red Bull) komplettierte das Podium.
Weitere Meldungen
Frankfurt (dts Nachrichtenagentur) - Der Weg fÃ¼r JÃ¼rgen Klopp als Trainer der deutschen FuÃŸball-Nationalmannschaft ist offenbar frei. Wie Sky Sport und die "Bild"Mehr
Miami (dts Nachrichtenagentur) - Bei der FuÃŸball-Weltmeisterschaft haben sich England und Frankreich im Spiel um Platz drei ein Tor-Spektakel geliefert, das schlieÃŸlich mit 6:4Mehr
Frankfurt (dts Nachrichtenagentur) - Eintracht Frankfurt hat Noel Aseko vom FC Bayern MÃ¼nchen verpflichtet. Der defensive Mittelfeldspieler unterschreibt einen Vertrag bis zumMehr
Top Meldungen
Trotz Anpassungen bei den Energiegesetzen aus dem Bundeswirtschaftsministerium sehen BranchenverbÃ¤nde und die Opposition die Energiewende in Gefahr. Der BundesverbandMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Elisabeth Kaiser (SPD), hat zugesichert, dass es eine Reform der Erbschaftssteuer geben wird. "DafÃ¼rMehr
Seoul (dts Nachrichtenagentur) - Die sÃ¼dkoreanische Regierung will den Zugang zum Won deutlich erleichtern. Ziel sei es, die LandeswÃ¤hrung langfristig zu einer "freiMehr