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Telekom sichert sich Medienrechte fÃ¼r WM 2030

  • dts - 19. Juli 2026, 19:12 Uhr
Bild vergrößern: Telekom sichert sich Medienrechte fÃ¼r WM 2030
Public Viewing zur FuÃŸball-WM (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Die Telekom hat sich auch die Medienrechte fÃ¼r die FuÃŸball-Weltmeisterschaft 2030 gesichert.

Das teilte das Unternehmen am Sonntag im Vorfeld des Finales der WM 2026 zwischen Spanien und Argentinien mit. Damit werden manche Partien des Turniers erneut nur bei MagentaTV zu sehen sein.

Das JubilÃ¤umsturnier, das 100 Jahre nach der ersten WM ausgetragen wird, findet vom 8. Juni bis zum 21. Juli 2030 statt und wird erstmals auf drei Kontinenten in sechs LÃ¤ndern ausgetragen. Die Gastgeber sind Spanien, Portugal und Marokko, aber auch in Uruguay, Paraguay und Argentinien werden einzelne Partien ausgetragen. Die genaue Teilnehmerzahl steht noch nicht fest; es kÃ¶nnten entweder 48 oder 64 Mannschaften teilnehmen.

Laut Rundfunkstaatsvertrag mÃ¼ssen alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, das ErÃ¶ffnungsspiel sowie die Halbfinals und das Endspiel im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt werden. Diese Spiele gelten als Ereignisse von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung.

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