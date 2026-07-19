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Klopp: "Nichts final" - aber geht "in die richtige Richtung"

  • dts - 19. Juli 2026, 18:48 Uhr
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JÃ¼rgen Klopp (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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New York (dts Nachrichtenagentur) - Der als neuer Trainer der deutschen FuÃŸball-Nationalmannschaft gehandelte JÃ¼rgen Klopp hat eine Einigung mit seinem bisherigen Arbeitgeber Red Bull bestÃ¤tigt - alles endgÃ¼ltig geklÃ¤rt ist laut ihm aber noch nicht.

"Es ist nichts final", sagte Klopp am Sonntag vor dem WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien in New York bei Magenta TV, wo er fÃ¼r das Turnier als Experte tÃ¤tig ist. "Aber die GesprÃ¤che liefen und alles geht in die richtige Richtung", fÃ¼gte er hinzu.

Er habe eine "sehr groÃŸzÃ¼gige Regelung" mit Red Bull gefunden, sagte Klopp weiter. Damit stehe der Sache "praktisch nichts mehr im Wege", auÃŸer dass man auch mit dem Verband sprechen mÃ¼sse. Es sei "nichts entschieden, aber wir sind auch nicht weit davon entfernt, irgendwas verkÃ¼nden zu kÃ¶nnen", so Klopp. Eine Einigung sollte "in den nÃ¤chsten Tagen im Idealfall" gefunden werden, sagte Ex-Liverpool-Trainer.

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