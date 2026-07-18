Wirtschaft

Lederjacke von Nvidia-Chef Huang fÃ¼r fast eine Million Dollar versteigert

  • AFP - 18. Juli 2026, 06:44 Uhr
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Jensen Huang in dieser Woche in Tokio
Bild: AFP

Eine schwarze Lederjacke von Nvidia-Chef Jensen Huang ist in New York fÃ¼r fast eine Million Dollar versteigert worden. Die Jacke habe 960.000 Dollar (840.000 Euro) eingebracht, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit.

Eine schwarze Lederjacke von Nvidia-Chef Jensen Huang ist in New York fÃ¼r fast eine Million Dollar versteigert worden. Die Jacke habe am Freitag 960.000 Dollar (840.000 Euro) eingebracht, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Es hatte im Vorfeld den Wert des KleidungsstÃ¼ckes auf 60.000 Dollar geschÃ¤tzt.

Insgesamt wollten 45 Sammler den Angaben zufolge die Jacke von Designer Tom Ford ersteigern, die der Chef des US-Chipherstellers persÃ¶nlich getragen hat. Diese sei ein Objekt, das "sehr eng mit einer der prÃ¤genden PersÃ¶nlichkeiten des Zeitalters der KÃ¼nstlichen Intelligenz verknÃ¼pft ist", sagte Brahm Wachter von Sotheby's. Der ErlÃ¶s der Auktion kommt dem gemeinnÃ¼tzigen Edge Institute zugute, das Englischunterricht anbietet und Fachleute mit westlichen GeschÃ¤fts- und Bildungsmethoden vertraut macht.

Ã„hnlich wie Apple-GrÃ¼nder Steve Jobs mit seiner Vorliebe fÃ¼r schwarze Rollkragenpullover oder Meta-Chef Mark Zuckerberg mit seiner endlosen Auswahl an grauen T-Shirts hat Huang die Lederjacke zu seinem Markenzeichen gemacht. Der Chef von Nvidia, dem weltweit wertvollsten bÃ¶rsennotierten Unternehmen, trÃ¤gt eine solche Jacke bei fast jedem Ã¶ffentlichen Auftritt - so auch auf dem Titelblatt des "Time Magazine" im Jahr 2021.

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