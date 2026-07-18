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Zahl der Erdbeben-Toten in Venezuela auf mehr als 5000 gestiegen

  • AFP - 18. Juli 2026, 04:06 Uhr
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Mann in von Erdbeben zerstÃ¶rtem Haus
Bild: AFP

Mehr als drei Wochen nach dem verheerenden Doppel-Erdbeben in Venezuela ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 5000 gestiegen. Mehr als 16.700 Menschen wurden verletzt.

Gut drei Wochen nach dem verheerenden Doppel-Erdbeben in Venezuela ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 5000 gestiegen. Seit der Katastrophe am 24. Juni seien 5069 Tote gezÃ¤hlt worden, erklÃ¤rte ParlamentsprÃ¤sident Jorge RodrÃ­guez am Freitag im Onlinedienst Telegram. 16.740 Menschen wurden demnach verletzt.

Zur Zahl der Vermissten machen die venezolanischen BehÃ¶rden weiterhin keine Angaben. Nach SchÃ¤tzungen der Vereinten Nationen kÃ¶nnte sie aber bei bis zu 50.000 liegen.

Die beiden Erdbeben der StÃ¤rke 7,2 und 7,5 hatten Venezuela am 24. Juni im Abstand von nur 39 Sekunden erschÃ¼ttert. Am schwersten betroffen war der nÃ¶rdlich der Hauptstadt Caracas gelegene Bundesstaat La Guaira mit der gleichnamigen Hafenstadt. Nach Regierungsangaben leben wegen der Erdbeben-SchÃ¤den rund 20.000 Menschen in behelfsmÃ¤ÃŸigen Lagern.

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