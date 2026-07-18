ZusammenstÃ¶ÃŸe in Venedig bei Ankunft von Mega-Jacht von US-Botschafter

Proteste bei Ankunft von Mega-Jacht des US-Botschafters

In Venedig ist es zu ZusammenstÃ¶ÃŸen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen, die gegen die Ankunft einer Mega-Jacht des US-Botschafters in Italien protestierten.

In Venedig ist es zu ZusammenstÃ¶ÃŸen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen, die gegen die Ankunft einer Mega-Jacht des US-Botschafters in Italien protestierten. Die 117 Meter lange "Boardwalk" von Tilman Fertitta lief am Freitag in Venedig ein, eskortiert wurde das Schiff von Polizisten auf Schnellbooten und Jetskis.Â



Bei der Ankunft protestierten mehrere hundert Menschen. Sie riefen laut Aufnahmen lokaler Medien unter anderem Parolen gegen die US-Politik in Iran und im Nahen Osten. Dabei versuchten Demonstranten auch, sich der von maskierten Polizeibeamten bewachten Jacht zu nÃ¤hern. Es kam kurzzeitig zu Auseinandersetzungen.Â



Venedig war eine der Stationen einer Reise Fertittas entlang der italienischen KÃ¼ste, die der Botschafter anlÃ¤sslich des 250. Jahrestags der US-UnabhÃ¤ngigkeitserklÃ¤rung organisiert hatte. Abgeordnete der Opposition haben die Kosten der Reise fÃ¼r die italienischen Steuerzahler kritisiert. Sie verwiesen unter anderem darauf, dass bei jeder Station der Einsatz von Marine, KÃ¼stenwache und Polizei zur GewÃ¤hrleistung der Sicherheit erforderlich sei.



Die Organisatoren der Proteste in Venedig hatten im Vorfeld die "Arroganz des Botschafters" kritisiert, die "das Ergebnis der Politik" von US-PrÃ¤sident Donald Trump sei. Nach der Prunk-Hochzeit von US-MilliardÃ¤r Jeff Bezos in der Lagunenstadt vor einem Jahr stelle der Besuch von Fertitta einen erneuten "Schlag ins Gesicht" fÃ¼r die Einheimischen dar, die oft Schwierigkeiten hÃ¤tten, Ã¼ber die Runden zu kommen.