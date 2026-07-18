SPD will VermÃ¶genssteuer zum SchlÃ¼sselthema machen

Tim KlÃ¼ssendorf (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf hat eine harte Auseinandersetzung mit der Union um die RÃ¼ckkehr der VermÃ¶genssteuer und eine hÃ¶here Erbschaftssteuer nach der Sommerpause angekÃ¼ndigt.



"Gerade in Deutschland haben wir eine zunehmende Konzentration von VermÃ¶gen. Das gilt fÃ¼r Immobilien wie fÃ¼r Unternehmensbesitz. Damit landen auch die Profite bei immer weniger Menschen", sagte KlÃ¼ssendorf der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" (Samstagsausgabe). UrsÃ¤chlich dafÃ¼r sei auch die fehlgeleitete Steuerpolitik der vergangenen Jahrzehnte. Deswegen brauche es unbedingt Ã„nderungen bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie die Aktivierung der VermÃ¶genssteuer. "Die SPD wird das noch in diesem Jahr zu ihrem SchlÃ¼sselthema machen", so KlÃ¼ssendorf.



Ende des Jahres werde aus Karlsruhe ein wegweisendes Urteil zur Erbschaftsteuer erwartet. "AllerspÃ¤testens mit dem Urteil wird auch die Union eingestehen mÃ¼ssen, dass wir eingreifen mÃ¼ssen", sagte der SPD-GeneralsekretÃ¤r. Neben gerechteren Erbschaftssteuern gehÃ¶re die Wiedereinsetzung der VermÃ¶genssteuer in ein Gesamtpaket, fÃ¼r das man jetzt entschlossen kÃ¤mpfen werde. Dabei nahm KlÃ¼ssendorf auch SPD-Chef und Finanzminister Lars Klingbeil in die Pflicht. Man wolle als SPD zusammen GlaubwÃ¼rdigkeit zurÃ¼ckgewinnen, und dazu gehÃ¶re, dass man fÃ¼r die RÃ¼ckkehr der VermÃ¶genssteuer und eine gerechte Reform der Erbschaftssteuer kÃ¤mpfe. Parteibasis und BÃ¼rger verlangten das zu Recht. "Und bei der Union hat neben Michael Kretschmer auch Jens Spahn das Problem erkannt und sich kritisch Ã¼ber die wachsende VermÃ¶genskonzentration geÃ¤uÃŸert. Es wÃ¼rde auch Friedrich Merz und Markus SÃ¶der gut zu Gesicht stehen, wenn sie fÃ¼r mehr Gerechtigkeit sorgen", sagte KlÃ¼ssendorf.



Zur BegrÃ¼ndung fÃ¼hrte er aus, man sei mit den Steuern auf Einkommen, KÃ¶rperschaften und KonsumgÃ¼ter lÃ¤ngst an Grenzen gestoÃŸen, wenn es darum gehe, mehr Verteilungsgerechtigkeit zu schaffen. Gleichzeitig dÃ¤chten MilliardÃ¤re, sie hÃ¤tten ein schlechtes Jahr, wenn sie unter zehn Prozent Gewinn machten, auch wenn das immer noch um die 100 Millionen Euro ausmache. Niemand kÃ¶nne ernsthaft die Augen vor der VermÃ¶genskonzentration im galoppierenden Kapitalismus verschlieÃŸen. Die VermÃ¶genssteuer sei seinerzeit dafÃ¼r gedacht gewesen, solche Entwicklungen abzudÃ¤mpfen. "Ich finde, man kann heute mit Fug und Recht behaupten, dass das Instrument wieder eingesetzt werden muss. Es kann doch nicht sein, dass heute die alleinerziehende Mutter stÃ¤rker besteuert wird, als der MilliardÃ¤r. Die MÃ¼tter und VÃ¤ter unseres Grundgesetzes haben in ihrer Weisheit zurecht Steuern auf Erbschaften und VermÃ¶gen in der Verfassung verankert."



Den von Klingbeil und Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) am Donnerstag vorgestellten Aktionsplan gegen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung sieht KlÃ¼ssendorf als eine Vorarbeit. Zentrales Element des Plans sei, endlich an mehr Informationen Ã¼ber das AusmaÃŸ an SteuerausfÃ¤llen und auch Ã¼ber die Konzentration von VermÃ¶gen zu kommen. "Wir wissen ziemlich genau, welcher Grundsicherungsbezieher welche Waschmaschine zu Hause hat. Aber wir wissen so gut wie gar nicht, wo die Allerreichsten ihre VermÃ¶genswerte geparkt haben und wie sie ihre Steuern â€šoptimieren`", sagte KlÃ¼ssendorf.



Zur mÃ¶glichen HÃ¶he der VermÃ¶genssteuer sagte KlÃ¼ssendorf, wenn man sich an der international diskutierten Reichensteuer orientiere, gehe es um ein Prozent jÃ¤hrlich fÃ¼r VermÃ¶gen oberhalb von 100 Millionen Euro. Schon das wÃ¼rde zweistellige MilliardenbetrÃ¤ge einbringen. Damit wÃ¤re LÃ¤ndern und Kommunen, denen das Geld gemÃ¤ÃŸ der Verfassung zustehe, sofort geholfen, ihre Aufgaben zu erfÃ¼llen, von modernen Schulen Ã¼ber ordentliche Kitas bis zur gut aufgestellten Polizei. Daher stelle sich die Frage: "Warum verzichten wir darauf und lassen zu, dass unsere Gesellschaft weiter auseinanderdriftet?"

