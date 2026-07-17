Wirtschaft

Nvidia sackt ab - Apple wieder wertvollstes Unternehmen der Welt

  • AFP - 17. Juli 2026, 16:10 Uhr
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Bild: AFP

Apple ist wieder das wertvollste Unternehmen der Welt. Die Marktkapitalisierung des US-Techkonzerns Ã¼berstieg am Freitag die des Spitzenreiters der vergangenen Monate - Nvidia.

Apple ist wieder das wertvollste Unternehmen der Welt. Die Marktkapitalisierung des US-Techkonzerns Ã¼berstieg am Freitag die des Spitzenreiters der vergangenen Monate - Nvidia. Die Aktie des Chip-Herstellers sackte zum BÃ¶rsenstart in den USA um mehr als vier Prozent ab. Nvidia wurde am Freitagnachmittag MESZ zeitweise mit 4,8 Billionen Dollar (4,2 Billionen Euro) bewertet, Apple dagegen mit 4,9 Billionen Dollar.

Hintergrund sind BefÃ¼rchtungen an der Wall Street, Halbleiter- und andere Techkonzerne seien Ã¼berbewertet. "Die Messlatte liegt zu hoch, sodass es nur nach unten gehen kann", sagte Sam Stovall von der Investmentanalysefirma CFRA Research. Er rechnet damit, dass Investmentfonds in andere Sektoren umschichten.

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