Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Produktionsvorstand von Mercedes-Benz, Michael Schiebe, hat die Verdopplung der KapazitÃ¤ten im Werk des Niedriglohnlands Ungarn verteidigt. "Die Werkserweiterung in KecskemÃ©t hilft uns, ArbeitsplÃ¤tze in Deutschland zu sichern", sagte er dem "Handelsblatt". Es gehe darum, die Kostenbasis insgesamt zu senken.
In KecskemÃ©t, sÃ¼dÃ¶stlich von Budapest, steht nun das grÃ¶ÃŸte europÃ¤ische Werk von Mercedes. Gleichzeitig kÃ¼rzt der Konzern in Deutschland und hat im Heimatland sein Sparprogramm verschÃ¤rft. Das Management will, dass die BeschÃ¤ftigten in Deutschland ohne Lohnausgleich mehr arbeiten. Schiebe verwies auf Ungarn: "Die Arbeitsstunden, die ein Mitarbeiter hier zur VerfÃ¼gung stellt, sind hÃ¶her als in Deutschland." Auch der Krankenstand sei deutlich geringer.
Die Gewerkschaft IG Metall hat Widerstand angekÃ¼ndigt. "Ich mÃ¶chte dafÃ¼r werben, dass wir hier nicht in einen ideologischen Positionskampf abdriften", sagte Schiebe. Er kÃ¶nne nachvollziehen, "wie ernst es fÃ¼r die Mitarbeitenden ist, wenn wir fordern, dass sie ihre Freizeit aufgeben, um das Unternehmen zu sichern". Doch Mercedes mÃ¼sse am Standort Deutschland wettbewerbsfÃ¤higer werden.
Sollte es zu keiner Einigung kommen, kÃ¶nnte es in einem ganz extremen Szenario zu WerksschlieÃŸungen in Deutschland kommen, sagte Schiebe. "Aber, um das ganz klar zu sagen: Wir wollen WerksschlieÃŸungen in Deutschland verhindern und BeschÃ¤ftigung am Standort Deutschland sichern."
Wirtschaft
Mercedes will WerksschlieÃŸungen in Deutschland verhindern
- dts - 17. Juli 2026, 17:34 Uhr
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Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Produktionsvorstand von Mercedes-Benz, Michael Schiebe, hat die Verdopplung der KapazitÃ¤ten im Werk des Niedriglohnlands Ungarn verteidigt. "Die Werkserweiterung in KecskemÃ©t hilft uns, ArbeitsplÃ¤tze in Deutschland zu sichern", sagte er dem "Handelsblatt". Es gehe darum, die Kostenbasis insgesamt zu senken.
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