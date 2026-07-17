Politik

Kanzler Merz will in nÃ¤chster CDU-PrÃ¤sidiumssitzung Ã¼ber Fall Spahn sprechen

  • AFP - 17. Juli 2026, 16:23 Uhr
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Merz in BrÃ¼hl
Bild: AFP

Nach RÃ¼cktrittsforderungen wegen der Entscheidung von Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) fÃ¼r eine Leihmutterschaft will Kanzler Friedrich Merz (CDU) das Thema parteiintern aufarbeiten - in der nÃ¤chsten PrÃ¤sidiumssitzung der CDU.

Nach RÃ¼cktrittsforderungen wegen der Entscheidung von Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) fÃ¼r eine Leihmutterschaft will Kanzler Friedrich Merz (CDU) das Thema parteiintern aufarbeiten. Er sehe nicht, dass an der geltenden Rechtslage "Ã„nderungen vorgenommen werden sollen", sagte er am Freitag bei einer Pressekonferenz in BrÃ¼hl. "Und alles weitere werden wir in der nÃ¤chsten Sitzung des PrÃ¤sidiums der CDU Deutschlands besprechen."

Ihm sei bewusst, dass das Thema "in seiner ganzen Dimension menschlich, juristisch, gesellschaftlich, ethisch" sehr viele Menschen aus diesem aktuellen Anlass bewege, fuhr der Kanzler fort. Er stellte zugleich klar, dass es in Deutschland dazu eine klare Rechtslage gebe. Leihmutterschaft ist hierzulande verboten. AuÃŸerdem hatte die CDU erst Anfang des Jahres auf ihrem Parteitag einen Beschluss gefasst, in dem Leihmutterschaft weiterhin abgelehnt wird.

Am Donnerstag war bekannt geworden, dass Spahn und sein Mann Eltern eines in den USA von einer Leihmutter zur Welt gebrachten Kindes wurden. Der Unionsfraktionschef sieht sich seither mit RÃ¼cktrittsforderungen und mit VorwÃ¼rfen konfrontiert, als Privatmann anders zu handeln als in seiner politischen Funktion.

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