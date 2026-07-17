Andy Burnham

Die britische Labour-Partei hat Andy Burnham als Nachfolger von Premierminister Keir Starmer als Parteichef bestÃ¤tigt. Der 56-JÃ¤hrige dÃ¼rfte am kommenden Montag von KÃ¶nig Charles III. zum neuen britischen Premierminister ernannt werden.

Die britische Labour-Partei hat Andy Burnham als Nachfolger von Premierminister Keir Starmer als Parteichef bestÃ¤tigt und damit seine RegierungsÃ¼bernahme eingeleitet. "Da kein anderer Bewerber die Voraussetzungen fÃ¼r eine gÃ¼ltige Kandidatur erfÃ¼llt" habe, sei "der ordnungsgemÃ¤ÃŸ gewÃ¤hlte Vorsitzende der Labour-Partei Andy Burnham", sagte die britische Innenministerin Shabana Mahmood, am Freitag auf einem Sonderparteitag in London. Der 56-JÃ¤hrige dÃ¼rfte am kommenden Montag von KÃ¶nig Charles III. zum neuen britischen Premierminister ernannt werden.



In seiner Dankesrede schlug Burnham einen zuversichtlichen Ton an. "Wir sind vereint", sagte er auf dem Sonderparteitag. "Und wir stellen die Kraft, die aus dieser Einheit entspringt, in den Dienst der Menschen und der Regionen, die schon viel zu lange darauf warten, dass die Politik ihnen wieder Hoffnung gibt", fÃ¼gte er hinzu.



Mit Burnhams voraussichtlicher Ernennung zum Premier am Montag bekommt GroÃŸbritannien den siebten Regierungschef in zehn Jahren. Burnham hatte sich in den vergangenen Tagen eine breite UnterstÃ¼tzung von 379 der 403 Labour-Abgeordneten im Parlament gesichert - Mitbewerber hatte er keine. Der "KÃ¶nig des Nordens" zÃ¤hlt zum gemÃ¤ÃŸigt-linken Lager seiner Partei und war lange Jahre der BÃ¼rgermeister des GroÃŸraums Manchester. In GroÃŸbritannien ist das Amt des Premierministers traditionell an den Vorsitz der Regierungspartei gekoppelt.



Starmer hatte am 22. Juni angesichts miserabler Umfragewerte und einer schweren Schlappe von Labour bei den Regional- und Kommunalwahlen im Mai seinen RÃ¼cktritt angekÃ¼ndigt. Der bei den Briten beliebte Burnham ist ein HoffnungstrÃ¤ger fÃ¼r die sozialdemokratische Labour-Partei: Seine Parteigenossen hoffen, dass er WÃ¤hlerstimmen von der rechtspopulistischen Partei Reform UK zurÃ¼ckholen kann.



Burnham, der sich bereits 2010 und 2015 um den Labour-Vorsitz beworben hatte, kann fÃ¼r seine kÃ¼nftige Aufgabe als Labour-Chef und Premierminister langjÃ¤hrige Erfahrung in der nationalen und regionalen Politik vorweisen. 2001 wurde er zum ersten Mal ins Unterhaus gewÃ¤hlt, in der Regierung von Tony Blair war er StaatssekretÃ¤r im Innenministerium. Premier Gordon Brown ernannte ihn zum StaatssekretÃ¤r im Finanzministerium, spÃ¤ter zum Kultur- und danach zum Gesundheitsminister.