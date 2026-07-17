Politik

Designierter Premier: Andy Burnham als Chef der britischen Labour-Partei bestÃ¤tigt

  • AFP - 17. Juli 2026, 13:47 Uhr
Bild vergrößern: Designierter Premier: Andy Burnham als Chef der britischen Labour-Partei bestÃ¤tigt
Andy Burnham
Bild: AFP

Die britische Labour-Partei hat Andy Burnham als Nachfolger von Premierminister Keir Starmer als Parteichef bestÃ¤tigt. Der 56-JÃ¤hrige dÃ¼rfte am kommenden Montag von KÃ¶nig Charles III. zum neuen britischen Premierminister ernannt werden.

Die britische Labour-Partei hat Andy Burnham als Nachfolger von Premierminister Keir Starmer als Parteichef bestÃ¤tigt und damit seine RegierungsÃ¼bernahme eingeleitet. "Da kein anderer Bewerber die Voraussetzungen fÃ¼r eine gÃ¼ltige Kandidatur erfÃ¼llt" habe, sei "der ordnungsgemÃ¤ÃŸ gewÃ¤hlte Vorsitzende der Labour-Partei Andy Burnham", sagte die britische Innenministerin Shabana Mahmood, am Freitag auf einem Sonderparteitag in London. Der 56-JÃ¤hrige dÃ¼rfte am kommenden Montag von KÃ¶nig Charles III. zum neuen britischen Premierminister ernannt werden.

In seiner Dankesrede schlug Burnham einen zuversichtlichen Ton an. "Wir sind vereint", sagte er auf dem Sonderparteitag. "Und wir stellen die Kraft, die aus dieser Einheit entspringt, in den Dienst der Menschen und der Regionen, die schon viel zu lange darauf warten, dass die Politik ihnen wieder Hoffnung gibt", fÃ¼gte er hinzu.

Mit Burnhams voraussichtlicher Ernennung zum Premier am Montag bekommt GroÃŸbritannien den siebten Regierungschef in zehn Jahren. Burnham hatte sich in den vergangenen Tagen eine breite UnterstÃ¼tzung von 379 der 403 Labour-Abgeordneten im Parlament gesichert - Mitbewerber hatte er keine. Der "KÃ¶nig des Nordens" zÃ¤hlt zum gemÃ¤ÃŸigt-linken Lager seiner Partei und war lange Jahre der BÃ¼rgermeister des GroÃŸraums Manchester. In GroÃŸbritannien ist das Amt des Premierministers traditionell an den Vorsitz der Regierungspartei gekoppelt.

Starmer hatte am 22. Juni angesichts miserabler Umfragewerte und einer schweren Schlappe von Labour bei den Regional- und Kommunalwahlen im Mai seinen RÃ¼cktritt angekÃ¼ndigt. Der bei den Briten beliebte Burnham ist ein HoffnungstrÃ¤ger fÃ¼r die sozialdemokratische Labour-Partei: Seine Parteigenossen hoffen, dass er WÃ¤hlerstimmen von der rechtspopulistischen Partei Reform UK zurÃ¼ckholen kann.

Burnham, der sich bereits 2010 und 2015 um den Labour-Vorsitz beworben hatte, kann fÃ¼r seine kÃ¼nftige Aufgabe als Labour-Chef und Premierminister langjÃ¤hrige Erfahrung in der nationalen und regionalen Politik vorweisen. 2001 wurde er zum ersten Mal ins Unterhaus gewÃ¤hlt, in der Regierung von Tony Blair war er StaatssekretÃ¤r im Innenministerium. Premier Gordon Brown ernannte ihn zum StaatssekretÃ¤r im Finanzministerium, spÃ¤ter zum Kultur- und danach zum Gesundheitsminister.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Polens konservativer PrÃ¤sident stoppt EinfÃ¼hrung eingetragener Lebenspartnerschaften
    Polens konservativer PrÃ¤sident stoppt EinfÃ¼hrung eingetragener Lebenspartnerschaften

    Der polnische PrÃ¤sident Karol Nawrocki hat mit seinem Veto einen Gesetzentwurf der Regierung zur EinfÃ¼hrung von eingetragenen Lebenspartnerschaften gestoppt, von der auch

    Mehr
    RedeauszÃ¼ge: Burnham will bei Labour-Sonderparteitag
    RedeauszÃ¼ge: Burnham will bei Labour-Sonderparteitag "neuen Weg" ausrufen

    Die britische Labour-Partei will am Freitag bei einem Sonderparteitag Andy Burdnham als Nachfolger von Premierminister Keir Starmer als Parteichef ernennen und ihn damit auch zum

    Mehr
    RÃ¼cktrittsforderungen und Kritik: Spahn wegen Leihmutter-Baby unter Beschuss
    RÃ¼cktrittsforderungen und Kritik: Spahn wegen Leihmutter-Baby unter Beschuss

    Nach Bekanntwerden der Elternschaft von Jens Spahn (CDU) und seinem Ehemann durch eine Leihmutter sieht sich der Unionsfraktionschef mit RÃ¼cktrittsforderungen und scharfer Kritik

    Mehr
    MÃ¼nchener Gericht weist Verbraucherklage wegen Werbung bei Amazon Prime ab
    MÃ¼nchener Gericht weist Verbraucherklage wegen Werbung bei Amazon Prime ab
    Italo-Markteintritt: Deutsche Bahn bekommt mehr Konkurrenz im Fernverkehr
    Italo-Markteintritt: Deutsche Bahn bekommt mehr Konkurrenz im Fernverkehr
    Bundesgerichtshof: WohnungseigentÃ¼mer dÃ¼rfen Klimaanlage auf Balkon einbauen
    Bundesgerichtshof: WohnungseigentÃ¼mer dÃ¼rfen Klimaanlage auf Balkon einbauen
    Deutlich mehr Baugenehmigungen - Branche sieht Krise nicht Ã¼berwunden
    Deutlich mehr Baugenehmigungen - Branche sieht Krise nicht Ã¼berwunden
    Nach PolizeischÃ¼ssen auf bewaffneten Mann in Dresden: Unterbringung in Psychiatrie
    Nach PolizeischÃ¼ssen auf bewaffneten Mann in Dresden: Unterbringung in Psychiatrie
    Gewalt gegen Journalisten bei Protesten gegen AfD-Parteitag: VerdÃ¤chtige identifiziert
    Gewalt gegen Journalisten bei Protesten gegen AfD-Parteitag: VerdÃ¤chtige identifiziert
    Geldstrafe fÃ¼r russischen Kriegsgegner Nadeschdin - Putin-Kritiker Remeslo festgenommen
    Geldstrafe fÃ¼r russischen Kriegsgegner Nadeschdin - Putin-Kritiker Remeslo festgenommen
    EU-Kommission will der Industrie lÃ¤nger mehr CO2-AusstoÃŸ erlauben
    EU-Kommission will der Industrie lÃ¤nger mehr CO2-AusstoÃŸ erlauben
    "Engste Vertraute": NSU-UnterstÃ¼tzerin Susann E. zu BewÃ¤hrungsstrafe verurteilt
    Mann aus Moldau wegen Spionage mit Drohne bei RÃ¼stungsfirma in MÃ¼nchen festgenommen
    Mann aus Moldau wegen Spionage mit Drohne bei RÃ¼stungsfirma in MÃ¼nchen festgenommen

    Top Meldungen

    EU-Emissionshandel: Industrie soll mehr und lÃ¤nger CO2 ausstoÃŸen dÃ¼rfen
    EU-Emissionshandel: Industrie soll mehr und lÃ¤nger CO2 ausstoÃŸen dÃ¼rfen

    Die europÃ¤ische Industrie soll mehr und lÃ¤nger Kohlendioxid (CO2) ausstoÃŸen dÃ¼rfen als bisher geplant. Die EU-Kommission schlug am Freitag vor, den europÃ¤ischen

    Mehr
    HaÃŸelmann will einheitliche Regeln fÃ¼r Wasserentnahme
    HaÃŸelmann will einheitliche Regeln fÃ¼r Wasserentnahme

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der zunehmenden Wasserknappheit in Deutschland fordert die GrÃ¼nenfraktion im Bundestag einen strengeren Umgang mit industriellen

    Mehr
    Linke schlÃ¤gt Bodenpreisdeckel gegen hohe Baukosten vor
    Linke schlÃ¤gt Bodenpreisdeckel gegen hohe Baukosten vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Linke kritisiert, dass der Plan der Bundesregierung zur Senkung der Baukosten an den tatsÃ¤chlichen Problemen vorbeigehe. "Die

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts