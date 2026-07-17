Anwalt: Hochhausbrand in Hongkong mit 168 Toten wÃ¤re "vermeidbar" gewesen

Der Hochhauskomplex brannte 40 Stunden lang

Die Brandkatastrophe in einem Hochhauskomplex in Hongkong mit 168 Toten wÃ¤re 'vermeidbar' gewesen: Diese EinschÃ¤tzung gaben AnwÃ¤lte vor dem Ermittlungsausschuss ab, der am Freitag seine Untersuchung abschloss.

Die Brandkatastrophe in einem Hochhauskomplex in Hongkong mit 168 Toten wÃ¤re "vermeidbar" gewesen: Diese EinschÃ¤tzung gaben AnwÃ¤lte vor dem Ermittlungsausschuss ab, der am Freitag seine Arbeit beendete. Die Katastrophe war "vermeidbar, wurde aber nicht vermieden, und vorhersehbar, wurde aber nicht vorhergesehen", sagte der leitende Anwalt Victor Dawes bei der AnhÃ¶rung.



Das Feuer im nÃ¶rdlichen Stadtteil Tai Po Ende NovemberÂ war weltweit der Brand mit den meisten Opfern in einem Wohnhaus seit 1980. Die Flammen wÃ¼teten mehr als 40 Stunden lang. Sie erfassten sieben der acht HochhÃ¤user der Wohnanlage, die wegen Renovierungsarbeiten mit BaugerÃ¼sten aus Bambus, Schutznetzen und Schaumstoffplatten umgeben waren.



In 30 AnhÃ¶rungen seit MÃ¤rz wurde vor dem von Richtern geleiteten Ausschuss festgestellt, dass fast alle SicherheitsmaÃŸnahmen an jenem Tag wegen menschlichen Versagens versagten.



Ehemalige Bewohner des Hochhauskomplexes Wang Fuk Court, die die AnhÃ¶rung verfolgten, wischten sich TrÃ¤nen aus den Augen, als Dawes die schnelle Ausbreitung des Feuers schilderte.



Die Indizien deuteten darauf hin, dass das Feuer durch eine weggeworfene Zigarette ausgelÃ¶st worden sei, sagte er. Brandmelder und SchlÃ¤uche seien wegen der Bauarbeiten abgestellt gewesen, Fenster seien mit Schaumstoffplatten abgedeckt worden.Â



Die Bauunternehmer hÃ¤tten "wissentlich ein massives Brandrisiko" geschaffen, indem sie fÃ¼r die Fassade keine feuersicheren Schutznetze verwendet hÃ¤tten, fÃ¼hrte der leitende Anwalt weiter aus. Zudem hÃ¤tten die Bauunternehmen ihre Angestellten nicht vom Rauchen abgehalten, brennbaren Bauabfall nicht korrekt entsorgt und gleichzeitig den Hauptfluchtweg nicht freigehalten.



Ferner seien die Fenster in den TreppenhÃ¤usern herausgenommen worden, um den Bauarbeitern das Ein- und Aussteigen zu erleichtern, wodurch sich Rauch und Flammen schneller ausbreiten konnten.Â



Die Regierung mÃ¼sse "eine gewisse Verantwortung" dafÃ¼r Ã¼bernehmen, dass das System versagt habe. "Eine Katastrophe dieses AusmaÃŸes hÃ¤tte nicht passieren dÃ¼rfen und darf nie wieder passieren", sagte Dawes. Es habe keinerlei Aufsicht gegeben.Â



Bewohner des Hochhauskomplexes hÃ¤tten zwar MÃ¤ngel gemeldet, teilten ihre AnwÃ¤lte vor dem Ausschuss mit. Beschwerden seien aber von einer VerwaltungsbehÃ¶rde an die nÃ¤chste weitergeleitet worden, und bei Inspektionen seien die Angaben nicht bestÃ¤tigt worden.Â



Der Regierungsberater Jenkin Suen rÃ¤umte am Donnerstag "SchwÃ¤chen" im System ein, sagte aber, es sei "schÃ¤dlich und unfair", alle Schuld den Ã¶ffentlichen BehÃ¶rden zuzuschieben. "Die Hauptursachen bleiben der Betrug, Tatenlosigkeit und vorsÃ¤tzliche VersÃ¤umnisse privater Akteure", hieÃŸ es im SchlussplÃ¤doyer der Regierung.



Am Ende der AnhÃ¶rung brachen einige Bewohner in TrÃ¤nen aus und nahmen sich gegenseitig in den Arm. Der 68-jÃ¤hrige Yip Ka-kui, dessen Frau und Sohn in den Flammen ums Leben kamen, wischte sich TrÃ¤nen aus den Augen, als er die "kaltblÃ¼tigen" Schlussworte" der Regierungsvertreter kritisierte.Â



"Angesichts einer so groÃŸen Katastrophe hat keine der beteiligten Regierungsabteilungen ihre Lektion gelernt. Sie kommen nicht einmal auf die Idee, dass sie daraus etwas lernen sollten", beklagte er.



In dem Hochhauskomplex hatten mehr als 4600 Menschen gelebt, unter ihnen viele Ã¤ltere Bewohner. 114 der 168 Todesopfer waren 65 Jahre oder Ã¤lter.Â



Sieben Menschen und zwei Unternehmen wurden angeklagt, unter anderem wegen Totschlags. 35 Menschen wurden festgenommen.Â



Der Untersuchungsausschuss muss der Regierung bis September seinen Bericht vorlegen.Â