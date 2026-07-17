Wildberger warnt vor digitaler AbhÃ¤ngigkeit von USA

Karsten Wildberger am 15.07.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) warnt vor einer zu groÃŸen digitalen AbhÃ¤ngigkeit Deutschlands und Europas von den USA. Das treibe ihn um, sagte Wildberger am Freitag der ARD.



Er sehe ein Szenario, dass etwa Microsoft den Stecker ziehen und keine Updates mehr fÃ¼r Deutschland ausspielen kÃ¶nnte. "Ein solches Szenario besteht", so Wildberger. Gleichzeitig sagte er, dass man mit vielen Unternehmen wie Microsoft seit Jahrzehnten "vertrauensvoll" zusammenarbeite. Besonders im Bereich der KÃ¼nstlichen Intelligenz (KI) treibe ihn die AbhÃ¤ngigkeit um. Man habe bei Anthropic gesehen, dass bestimmte KI-Modelle, die neuesten Versionen, nicht verfÃ¼gbar gewesen seien. Technologie kÃ¶nne einem vorenthalten werden. "Wir dÃ¼rfen nicht naiv sein", sagte der Minister. SouverÃ¤nitÃ¤t habe zwei Dinge: Wie bin ich abhÃ¤ngig und verwundbar? Ihn bewege seit vielen Jahren die Frage, wo der eigene Microsoft sei. Man solle ein solches Produkt oder eine Produktfamilie entwickeln, nicht nur weil es abgeschaltet werden kÃ¶nne, sondern weil man damit Geld verdienen und Wachstum generieren kÃ¶nne.



Auf die Frage, ob Deutschland in Sachen KI nicht lÃ¤ngst abgehÃ¤ngt sei, antwortete Wildberger: "Es ist Ã¼berhaupt nicht zu spÃ¤t." Er verwies auf die industrielle KI. Wie man KÃ¼nstliche Intelligenz in Industriebereichen einsetzen kÃ¶nne, sei eine Chance, weltweit fÃ¼hrend zu sein. Deutschland habe unglaubliche Daten in diesem Bereich. Das werde zwar sehr herausfordernd, aber man solle niemals sagen, diese Technologie sei zu alt. Es gebe noch InnovationsmÃ¶glichkeit. "Am Ende des Tages ist das auch eine Frage des Willens, weil Deutschland und Europa hat so viel mehr anzubieten, als wir uns aktuell zutrauen", so Wildberger. "Und diese Bremse, die auch im Kopf liegt, die mÃ¼ssen wir ganz schnell lÃ¶sen."



Zum BÃ¼rokratieabbau sagte der Minister, er sehe keine Einschnitte beim Umweltschutz. Man habe ein groÃŸes Augenmerk darauf gelegt, dass Rechenzentren bei Energieeffizienz, GrÃ¼nstromfÃ¤higkeit und Wassereffizienz Weltstandard setzten. Das bleibe unberÃ¼hrt. Gleichzeitig mÃ¼sse man sich an den RealitÃ¤ten der Physik orientieren. Wildberger sprach sich zudem fÃ¼r eine Altersgrenze bei Social Media aus. Die grundsÃ¤tzlich richtige Antwort sei "Safety by Design". DafÃ¼r gebe es aber bisher noch keine technischen LÃ¶sungen. "Solange wir die Antworten darauf nicht haben, ist jetzt die AbwÃ¤gung Schutz oder nicht Schutz?", fragte er. "Und dann sind wir jetzt bei der Altersgrenze. Und dann sage ich, in der Abwesenheit der technischen LÃ¶sung plÃ¤diere ich auch fÃ¼r eine Altersgrenze."

