Technologie

Wildberger warnt vor digitaler AbhÃ¤ngigkeit von USA

  • dts - 17. Juli 2026, 16:06 Uhr
Bild vergrößern: Wildberger warnt vor digitaler AbhÃ¤ngigkeit von USA
Karsten Wildberger am 15.07.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) warnt vor einer zu groÃŸen digitalen AbhÃ¤ngigkeit Deutschlands und Europas von den USA. Das treibe ihn um, sagte Wildberger am Freitag der ARD.

Er sehe ein Szenario, dass etwa Microsoft den Stecker ziehen und keine Updates mehr fÃ¼r Deutschland ausspielen kÃ¶nnte. "Ein solches Szenario besteht", so Wildberger. Gleichzeitig sagte er, dass man mit vielen Unternehmen wie Microsoft seit Jahrzehnten "vertrauensvoll" zusammenarbeite. Besonders im Bereich der KÃ¼nstlichen Intelligenz (KI) treibe ihn die AbhÃ¤ngigkeit um. Man habe bei Anthropic gesehen, dass bestimmte KI-Modelle, die neuesten Versionen, nicht verfÃ¼gbar gewesen seien. Technologie kÃ¶nne einem vorenthalten werden. "Wir dÃ¼rfen nicht naiv sein", sagte der Minister. SouverÃ¤nitÃ¤t habe zwei Dinge: Wie bin ich abhÃ¤ngig und verwundbar? Ihn bewege seit vielen Jahren die Frage, wo der eigene Microsoft sei. Man solle ein solches Produkt oder eine Produktfamilie entwickeln, nicht nur weil es abgeschaltet werden kÃ¶nne, sondern weil man damit Geld verdienen und Wachstum generieren kÃ¶nne.

Auf die Frage, ob Deutschland in Sachen KI nicht lÃ¤ngst abgehÃ¤ngt sei, antwortete Wildberger: "Es ist Ã¼berhaupt nicht zu spÃ¤t." Er verwies auf die industrielle KI. Wie man KÃ¼nstliche Intelligenz in Industriebereichen einsetzen kÃ¶nne, sei eine Chance, weltweit fÃ¼hrend zu sein. Deutschland habe unglaubliche Daten in diesem Bereich. Das werde zwar sehr herausfordernd, aber man solle niemals sagen, diese Technologie sei zu alt. Es gebe noch InnovationsmÃ¶glichkeit. "Am Ende des Tages ist das auch eine Frage des Willens, weil Deutschland und Europa hat so viel mehr anzubieten, als wir uns aktuell zutrauen", so Wildberger. "Und diese Bremse, die auch im Kopf liegt, die mÃ¼ssen wir ganz schnell lÃ¶sen."

Zum BÃ¼rokratieabbau sagte der Minister, er sehe keine Einschnitte beim Umweltschutz. Man habe ein groÃŸes Augenmerk darauf gelegt, dass Rechenzentren bei Energieeffizienz, GrÃ¼nstromfÃ¤higkeit und Wassereffizienz Weltstandard setzten. Das bleibe unberÃ¼hrt. Gleichzeitig mÃ¼sse man sich an den RealitÃ¤ten der Physik orientieren. Wildberger sprach sich zudem fÃ¼r eine Altersgrenze bei Social Media aus. Die grundsÃ¤tzlich richtige Antwort sei "Safety by Design". DafÃ¼r gebe es aber bisher noch keine technischen LÃ¶sungen. "Solange wir die Antworten darauf nicht haben, ist jetzt die AbwÃ¤gung Schutz oder nicht Schutz?", fragte er. "Und dann sind wir jetzt bei der Altersgrenze. Und dann sage ich, in der Abwesenheit der technischen LÃ¶sung plÃ¤diere ich auch fÃ¼r eine Altersgrenze."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Bundesregierung verabschiedet MaÃŸnahmenpaket zum BÃ¼rokratieabbau
    Bundesregierung verabschiedet MaÃŸnahmenpaket zum BÃ¼rokratieabbau

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das sogenannte "Entlastungskabinett" hat mehrere MaÃŸnahmen zum BÃ¼rokratieabbau verabschiedet. Insgesamt sollen damit Unternehmen und BÃ¼rger um

    Mehr
    Wildberger weist Kritik an sinkenden Schutzstandards zurÃ¼ck
    Wildberger weist Kritik an sinkenden Schutzstandards zurÃ¼ck

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) hat Kritik an sinkenden Schutzstandards durch BÃ¼rokratieabbau und negativen Folgen fÃ¼r den

    Mehr
    IW-Studie: BehÃ¶rden hinken bei KI-Kompetenz hinterher
    IW-Studie: BehÃ¶rden hinken bei KI-Kompetenz hinterher

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ã¶ffentliche Verwaltung in Deutschland hinkt beim Aufbau von KI-Kompetenzen hinterher. Das zeigt eine neue Studie des Instituts der deutschen

    Mehr
    Nvidia sackt ab - Apple wieder wertvollstes Unternehmen der Welt
    Nvidia sackt ab - Apple wieder wertvollstes Unternehmen der Welt
    MÃ¼nchener Gericht weist Verbraucherklage wegen Werbung bei Amazon Prime ab
    MÃ¼nchener Gericht weist Verbraucherklage wegen Werbung bei Amazon Prime ab
    Italo-Markteintritt: Deutsche Bahn bekommt mehr Konkurrenz im Fernverkehr
    Italo-Markteintritt: Deutsche Bahn bekommt mehr Konkurrenz im Fernverkehr
    Bundesgerichtshof: WohnungseigentÃ¼mer dÃ¼rfen Klimaanlage auf Balkon einbauen
    Bundesgerichtshof: WohnungseigentÃ¼mer dÃ¼rfen Klimaanlage auf Balkon einbauen
    ErdgasfÃ¶rderung in Deutschland erstmals seit 2003 nicht rÃ¼cklÃ¤ufig
    ErdgasfÃ¶rderung in Deutschland erstmals seit 2003 nicht rÃ¼cklÃ¤ufig
    Kanzler Merz will in nÃ¤chster CDU-PrÃ¤sidiumssitzung Ã¼ber Fall Spahn sprechen
    Kanzler Merz will in nÃ¤chster CDU-PrÃ¤sidiumssitzung Ã¼ber Fall Spahn sprechen
    Merz zu mÃ¶glichem Le-Pen-Wahlsieg:
    Merz zu mÃ¶glichem Le-Pen-Wahlsieg: "Deutsche Hand bleibt immer ausgestreckt"
    TKMS-Chef: Indien-Auftrag bis Jahresende erwartet
    TKMS-Chef: Indien-Auftrag bis Jahresende erwartet
    Lambsdorff rechnet mit neuer Mobilmachung in Russland
    Lambsdorff rechnet mit neuer Mobilmachung in Russland
    Anwalt: Hochhausbrand in Hongkong mit 168 Toten wÃ¤re
    Anwalt: Hochhausbrand in Hongkong mit 168 Toten wÃ¤re "vermeidbar" gewesen

    Top Meldungen

    EU-Kommission will der Industrie lÃ¤nger mehr CO2-AusstoÃŸ erlauben
    EU-Kommission will der Industrie lÃ¤nger mehr CO2-AusstoÃŸ erlauben

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission will der Industrie und der Energiewirtschaft durch eine Reform des Emissionshandels deutlich hÃ¶here Treibhausgasemissionen

    Mehr
    EU-Emissionshandel: Industrie soll mehr und lÃ¤nger CO2 ausstoÃŸen dÃ¼rfen
    EU-Emissionshandel: Industrie soll mehr und lÃ¤nger CO2 ausstoÃŸen dÃ¼rfen

    Die europÃ¤ische Industrie soll mehr und lÃ¤nger Kohlendioxid (CO2) ausstoÃŸen dÃ¼rfen als bisher geplant. Die EU-Kommission schlug am Freitag vor, den europÃ¤ischen

    Mehr
    HaÃŸelmann will einheitliche Regeln fÃ¼r Wasserentnahme
    HaÃŸelmann will einheitliche Regeln fÃ¼r Wasserentnahme

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der zunehmenden Wasserknappheit in Deutschland fordert die GrÃ¼nenfraktion im Bundestag einen strengeren Umgang mit industriellen

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts