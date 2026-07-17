EU-Kommission will der Industrie lÃ¤nger mehr CO2-AusstoÃŸ erlauben

EU-Fahnen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission will der Industrie und der Energiewirtschaft durch eine Reform des Emissionshandels deutlich hÃ¶here Treibhausgasemissionen erlauben. Damit dÃ¼rfte der CO2-AusstoÃŸ der Sektoren bis 2040 rund 30 Prozent hÃ¶her ausfallen als es mit einer FortfÃ¼hrung des aktuellen CO2-Einsparpfades der Fall gewesen wÃ¤re. Weiteren Spielraum fÃ¼r die betroffenen Unternehmen soll die Integration von CO2-Speicherung in den Emissionshandel bieten.



Im EuropÃ¤ischen Emissionshandelssystem fÃ¼r die Sektoren Industrie und Energie (ETS-1) mÃ¼ssen die betroffenen Unternehmen pro Tonne CO2-Ã„quivalente, die etwa beim Verbrennen von Kohle, Ã–l und Gas emittiert wird, Zertifikate kaufen. Die Menge an Zertifikaten sinkt jÃ¤hrlich. Insgesamt ergibt sich daraus fÃ¼r die Industrie und die Energiewirtschaft eine feste Obergrenze fÃ¼r CO2-Emissionen. Die Unternehmen mÃ¼ssen also klimaneutral wirtschaften, sobald es keine Zertifikate mehr gibt.



Senken die betroffenen Unternehmen ihre Emissionen und damit ihre Nachfrage langsamer, als das Angebot sinkt, steigt der Preis der Zertifikate. Dadurch soll klimafreundliche Produktion zunehmend einen Preisvorteil gegenÃ¼ber klimaschÃ¤dlicher Produktion erhalten.



Die EU-Kommission will nun die jÃ¤hrliche Zertifikate-Menge deutlich langsamer absenken. Aktuell liegt die Reduktionsrate bei 4,3 Prozent, 2028 soll sie auf 4,4 Prozent. Nach dem neuen Vorschlag soll sich die Reduktion 2031 auf 3,7 Prozent verlangsamen und 2036 auf 1,7 Prozent fallen.



Bislang wurden Unternehmen kostenlos CO2-Zertifikate zugeteilt. Im Rahmen des EU-Klimapakets "Fit for 55", mit dem die EU von einem Pfad von Ã¼ber vier Grad Erderhitzung auf einen Pfad umsteuerte, durch den der Klimawandel auf etwas Ã¼ber zwei Grad Celsius begrenzt werden kÃ¶nnte, wurde die kostenlose Zuteilung von Zertifikaten teilweise abgeschafft. Um Wettbewerbsnachteile auszugleichen, wurde das CO2-Grenzausgleichssystem CBAM beschlossen, eine Art Zoll auf CO2-intensive Importe.



Der Vorschlag der EU-Kommission sieht nun vor, die kostenlose Zuteilung an Unternehmen Ã¼ber das Jahr 2030 hinaus fortzusetzen. Bedingung fÃ¼r die Zuteilung kostenloser Zertifikate ist, dass das Geld in Dekarbonisierung reinvestiert wird.



"Die Emissionshandelssysteme sorgen dafÃ¼r, dass Verschmutzung ihren Preis zahlt, wÃ¤hrend sie gleichzeitig die Einnahmen generieren, die wir fÃ¼r Investitionen in unsere Zukunft brauchen", sagte Teresa Ribera, Exekutiv-VizeprÃ¤sidentin der EU-Kommission. Die Einnahmen aus der Versteigerung von Zertifikaten flieÃŸen in Deutschland in den Klima- und Transformationsfonds (KTF) und werden damit fÃ¼r FÃ¶rderprogramme fÃ¼r den Umstieg zu klimafreundlichen Technologien genutzt. Wenn ein grÃ¶ÃŸerer Teil der Zertifikate kostenlos vergeben wird, sinken die Einnahmen fÃ¼r den KTF.



KÃ¼nftig soll der Emissionshandel auf internationale FlÃ¼ge innerhalb eines Radius von 5.000 Kilometern erweitert werden. Auch Privatjets sollen nun einbezogen werden.



Die Reform des Emissionshandels soll durch eine Reduktion fossiler Emissionen, einen Aktionsplan zur Elektrifizierung und einem Gesetz fÃ¼r "zukunftssichere Stromrechnungen" ergÃ¤nzt werden. "Wir mÃ¼ssen schwarze, teure und umweltschÃ¤dliche MolekÃ¼le durch billige, saubere Elektronen ersetzen", sagte dazu EU-Energiekomissar Dan Jorgensen.



Der Vorschlag der EU-Kommission sieht ein Elektrifizierungsziel von 46 Prozent bis 2040 vor. Das wÃ¤re eine Verdoppelung gegenÃ¼ber dem bisherigen Niveau. DafÃ¼r sollen die Steuern auf Strom kÃ¼nftig niedriger sein als die Steuern auf Gas. Netzentgelte sollen effizienter gestaltet werden, um das Energiesystem zu optimieren. AuÃŸerdem soll die Nutzung von intelligenten StromzÃ¤hlern, sogenannten Smart Metern deutlich erhÃ¶ht werden.

