BehÃ¶rden: Acht Tote bei ukrainischen Angriffen auf Logistikzentren in Russland

Rauch Ã¼ber Noginsk

Bei ukrainischen Angriffen auf zwei Logistikzentren in Russland sind nach BehÃ¶rdenangaben insgesamt acht Menschen getÃ¶tet worden. Die Attacken trafen Einrichtungen des OnlinehÃ¤ndlers Wildberries.

Bei ukrainischen Angriffen auf zwei Logistikzentren in Russland sind nach BehÃ¶rdenangaben insgesamt acht Menschen getÃ¶tet worden. Die Attacken trafen Einrichtungen des OnlinehÃ¤ndlers Wildberries, wie russische BehÃ¶rden am Samstag mitteilten. Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj erklÃ¤rte, die Logistikzentren seien fÃ¼r die Lieferung von Drohnen-Bauteilen genutzt worden. Ferner brach nach russischen Angaben Feuer in einem ErdÃ¶l-Lager in der Region Moskau aus.Â



Beim Angriff auf ein Wildberries-Logistikzentrum in der westrussischen Stadt Kotowsk seien sieben Angestellte wÃ¤hrend der Nachtschicht getÃ¶tet worden, teile der Gouverneur der Region Tambow, Jewgeni Perwijschow, mit. 24 weitere Menschen seien verletzt worden.Â



In Elektrostal in der Region Moskau wurde nach Angaben des Gouverneurs Andrej Worobjow ein weiteres Wildberries-Lager durch eine Drohne beschÃ¤digt. Ein Mensch sei getÃ¶tet, 37 weitere seien verletzt worden.



Wildberries selbst erklÃ¤rte, der Brand in Kotowsk sei inzwischen unter Kontrolle. In Elektrostal waren demnach weiterhin EinsatzkrÃ¤fte der Feuerwehr im Einsatz.



Selenskyj schrieb im Onlinedienst X von Angriffen auf zwei "bedeutende Logistikzentren in den Regionen Moskau und Tambow", die mehr als 500 und fast 700 Kilometer von der Frontlinie entfernt seien. Diese Zentren seien fÃ¼r die Lieferung "von mit Sanktionen belegten Bauteilen fÃ¼r die Drohnenproduktion und NavigationsausrÃ¼stung" genutzt worden.



Bei dem Feuer in einem ErdÃ¶l-Lager in Noginsk in der Region Moskau wurden nach Angaben von Gouverneur Worobjow zwei Menschen verletzt. Eine nahegelegene Geburtsklinik sei zudem aus SicherheitsgrÃ¼nden evakuiert worden.



Eine Journalistin der Nachrichtenagentur AFP beobachtete am Samstagmorgen schwarzen Rauch, der Ã¼ber Noginsk in den Himmel aufstieg. Auch sah sie mehrere Feuerwehrfahrzeuge, die aus Moskau kommend in die Richtung unterwegs waren.



Die russische Hauptstadt und ihre Umgebung wurden nach BehÃ¶rdenangaben erneut massiv mit ukrainischen Drohnen attackiert. Der Moskauer BÃ¼rgermeister Sergej Sobjanin schrieb im staatlich unterstÃ¼tzten Messengerdienst Max von mehr als 370 in Richtung der Region Moskau gestarteten Drohnen. Die meisten seien fernab der Hauptstadt "neutralisiert" worden, 64 seien "im Anflug auf Moskau zerstÃ¶rt" worden.



Die ukrainische Armee hatte ihre Drohnenangriffe auf Russland zuletzt deutlich verstÃ¤rkt. Dabei nimmt sie Infrastruktur ins Visier, um so nach eigenen Angaben den Nachschub fÃ¼r die russische Armee zu stÃ¶ren.



Russland griff seinerseits die Ukraine in der Nacht zum Samstag erneut aus der Luft an. Dabei wurde ein Mensch auf einem Schiff im Schwarzen Meer getÃ¶tet, das unter der Flagge von Antigua und Barbuda fÃ¤hrt, wie der Gouverneur der Region Odessa, Oleh Kiper, erklÃ¤rte. Drei andere Menschen seien auf demselben Schiff verletzt worden. Zudem wurden weitere zehn Menschen bei anderen russischen Angriffen in der Ukraine verletzt, wie die BehÃ¶rden mitteilten.



In der ukrainischen Hauptstadt Kiew hatten am Freitagabend erneut tausende Menschen gegen die AblÃ¶sung des beliebten Verteidigungsministers Mychailo Fedorow demonstriert. Die Protestierenden schwenkten ukrainische Flaggen und hielten Plakate Â mit Slogans wie "Bringt Fedorow zurÃ¼ck!" und "Respektiert das Volk!" in die Luft. Fedorow war am Mittwoch im Rahmen einer Regierungsumbildung zurÃ¼ckgetreten.



Selenskyj hatte die Umbildung des Kabinetts mit "neuen Herausforderungen und Aufgaben" begrÃ¼ndet und unter anderen auch MinisterprÃ¤sidentin Julia Swyrydenko entlassen. Besonders aber die AblÃ¶sung Fedorows stÃ¶ÃŸt auf die Kritik vieler BÃ¼rger. Der nur sechs Monate amtierende Minister hatte eine Modernisierung der von BÃ¼rokratie und KorruptionsvorwÃ¼rfen belasteten Armee eingeleitet.



Fedorow hatte die Digitalisierung der StreitkrÃ¤fte und den Einsatz von Drohnen vorangetrieben. Unter seiner Leitung wurden zudem die BezÃ¼ge von Soldaten deutlich erhÃ¶ht und PlÃ¤ne fÃ¼r eine schrittweise Demobilisierung entwickelt.



Nach seinem RÃ¼ckzug warf Fedorow Armeechef Oleksander Syrsky vor, seine Entlassung erzwungen zu haben. Er kritisierte darÃ¼ber hinaus langsame bÃ¼rokratische AblÃ¤ufe und mangelnde FlexibilitÃ¤t innerhalb der StreitkrÃ¤fte.