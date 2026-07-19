Denkmal fÃ¼r Opfer der Breivik-AnschlÃ¤ge in Oslo eingeweiht

Rosen am Denkmal fÃ¼r die Opfer der Breivik-AnschlÃ¤ge

15 Jahre nach den AnschlÃ¤gen des rechtsextremen AttentÃ¤ters Anders Breivik ist in Norwegens Hauptstadt Oslo ein Denkmal zu Ehren der von ihm getÃ¶teten Menschen eingeweiht worden. Darauf sind die Namen der 77 Opfer eingraviert.

15 Jahre nach den AnschlÃ¤gen des rechtsextremen AttentÃ¤ters Anders Behring Breivik ist in Norwegen ein Denkmal zu Ehren der 77 von ihm getÃ¶teten Menschen eingeweiht worden. An der Gedenkfeier in der Hauptstadt Oslo nahmen am Sonntag neben Ãœberlebenden und AngehÃ¶rigen auch Kronprinz Haakon und Regierungsvertreter teil. Kronprinz Haakon besuchte auÃŸerdem das neue Zentrum zur Erinnerung an die Ereignisse des 22. Juli 2011.



Breivik hatte an jenem Tag im Regierungsviertel von Oslo acht Menschen mit einer Bombe getÃ¶tet und anschlieÃŸend auf der Insel UtÃ¶ya weitere 69 Menschen erschossen. Die meisten von ihnen waren Teilnehmer eines Sommerlagers der Jugendorganisation der norwegischen Arbeiterpartei, der fÃ¼hrenden sozialdemokratischen Partei in Norwegen. Breivik gab anschlieÃŸend rechtsextreme Motive an. 2012 wurde er zu 21 Jahren Haft mit anschlieÃŸender Sicherheitsverwahrung verurteilt.



"Der 22. Juli 2011 war ein brutaler Angriff nicht nur auf einzelne Menschen, sondern auch auf unsere Demokratie", sagte Merete Stamneshagen, die eine Selbsthilfegruppe fÃ¼r Opfer und Ãœberlebende leitet. Das nun eingeweihte Denkmal, ein zwÃ¶lf Meter hohes Mosaik, liegt mitten im damals schwer beschÃ¤digten und mittlerweile wiederaufgebauten Regierungsviertel. Auf ihm sind die Namen aller 77 Opfer eingraviert.Â