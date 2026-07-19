Mindestens fÃ¼nf Tote bei Erdbeben in Peru

Peru (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Sicaya (dts Nachrichtenagentur) - Ein Erdbeben der StÃ¤rke 5,5 hat die Andenregion Perus erschÃ¼ttert und mindestens fÃ¼nf Todesopfer gefordert. Nach Angaben der BehÃ¶rden vom Sonntag wurden zudem Ã¼ber 20 Personen verletzt, rund 300 sind obdachlos.



Der ErdstoÃŸ ereignete sich nach Angaben der US-Erdbebenwarte am Samstag um 21:24 Uhr Ortszeit. Das Epizentrum lag zwei Kilometer sÃ¼dwestlich der Stadt Sicaya in der Provinz Huancayo, die Tiefe des Bebens wurde mit zehn Kilometern angegeben.



Das peruanische Katastrophenschutzinstitut teilte mit, die Zahl der Vermissten sei noch unklar. Mehrere GebÃ¤ude stÃ¼rzten ein oder wurden beschÃ¤digt, darunter die Ã¶rtliche Kirche und ein Kloster.



Luis Vasquez, Leiter der Ã¶rtlichen KatastrophenschutzbehÃ¶rde, erklÃ¤rte, die Verwendung von einfachen Lehmziegeln in der Region habe die SchÃ¤den verstÃ¤rkt. In der besonders betroffenen landwirtschaftlichen Region Chongo Bajo harrten Anwohner vor ihren zerstÃ¶rten HÃ¤usern unter Decken aus. Auch Tiere wurden unter den TrÃ¼mmern gesichtet.

