Rauch von WaldbrÃ¤nden verzieht sich: WM-Finale kann bei klarem Wetter stattfinden

Das MetLife-Stadion in East Rutherford

Spektakel zum Ende der FuÃŸball-Weltmeisterschaft in New York: Zur Abschlussfeier im MetLife-Stadion vor den Toren New Yorks, dem anschlieÃŸenden Endspiel zwischen Argentinien und Spanien und der Halbzeitshow wurden am Sonntag viele Stars erwartet.

Spektakel zum Ende der FuÃŸball-Weltmeisterschaft: Zur Abschlussfeier im MetLife-Stadion vor den Toren New Yorks, dem anschlieÃŸenden Endspiel zwischen Argentinien und Spanien (21.00 Uhr MESZ) und der Halbzeitshow wurden am Sonntag zahlreiche Stars erwartet. Auch US-PrÃ¤sident Donald Trump wollte ins Stadion kommen. Er hatte Kanada kurz zuvor mit neuen ZÃ¶llen gedroht, weil Rauch von kanadischen WaldbrÃ¤nden in den Nordosten der USA gezogen war.Â



Die rauchige Luft hatte zwischenzeitlich sogar Zweifel daran aufkommen lassen, dass das WM-Endspiel am Sonntag stattfinden kÃ¶nnte. Der Rauch verschwand am Tag des Finales aber wieder.



Die Abschlussfeier sollte 90 Minuten vor dem Anpfiff beginnen. Dabei sollten unter anderen der fÃ¼r seine waghalsigen Stunts bekannte Hollywoodstar Tom Cruise, der SÃ¤nger Robbie Williams und der Rapper Post Malone auftreten. FÃ¼r die Halbzeitshow waren Madonna, Justin Bieber, die K-Pop-Band BTS und Shakira angekÃ¼ndigt. Die Pause dÃ¼rfte wegen des Auf- und Abbaus der BÃ¼hne deutlich lÃ¤nger ausfallen als die Ã¼blichen 15 Minuten.



Erstmals seit Beginn der WM am 11. Juni wollte Trump ein Spiel im Stadion verfolgen. Das Turnier war von den USA zusammen mit Kanada und Mexiko ausgetragen worden, die mit Abstand meisten Spiele fanden jedoch in den Vereinigten Staaten statt.



Kurz vor dem Finale sorgte der US-PrÃ¤sident wieder fÃ¼r Missstimmung mit Kanada, indem er mit neuen ZÃ¶llen wegen des aus dem Nachbarland eingedrungenen Rauchs drohte.Â Trump warf den kanadischen BehÃ¶rden vor, ihre WÃ¤lder "nicht ordnungsgemÃ¤ÃŸ in Stand zu halten", was die USA "Milliarden Dollar" koste.Â



Am Samstag war New York nach Angaben des Unternehmens IQAir noch die Stadt mit der weltweit schlechtesten LuftqualitÃ¤t gewesen, gefolgt von Toronto und Washington. Am Sonntagmorgen war allerdings nichts mehr von dem Qualm zu sehen, stattdessen spannte sich blauer Himmel Ã¼ber die US-OstkÃ¼stenmetropole.Â



Der gesundheitsgefÃ¤hrdende Waldbrand-Rauch aus Kanada hatte in den vergangenen Tagen nicht nur New York, sondern auch andere US-MillionenstÃ¤dte wie Chicago erreicht. Am Freitag gaben die BehÃ¶rden auch in Washington eine Warnung wegen sehr hoher Feinstaubbelastung aus. In StÃ¤dten im Mittleren Westen und im Nordosten der USA trugen Menschen Masken, um sich vor dem Rauch zu schÃ¼tzen. In New York verteilten BÃ¼chereien und BahnhÃ¶fe sie kostenlos.



In einer vorlÃ¤ufigen Bilanz hatte Trump die WM am Freitag als das "erfolgreichste Sportereignis Ã¼berhaupt, vielleicht sogar in der Geschichte der Erde" bezeichnet. Auch der Chef des WeltfuÃŸballverbands Fifa, Gianni Infantino, sagte, das Turnier habe "alle Erwartungen Ã¼bertroffen".Â



Das Turnier war neben begeisternden Spielen aber auch von vielen Kontroversen geprÃ¤gt - unter anderem um die hohen Eintrittspreise, die Einreiseverweigerung fÃ¼r einen somalischen Schiedsrichter, den Umgang mit der iranischen Mannschaft und diverse Schiedsrichterentscheidungen.Â



Am grÃ¶ÃŸten Skandal der WM war Trump selbst beteiligt: In einem Telefonat forderte er Infantino auf, die Spielsperre fÃ¼r den US-FuÃŸballer Folarin Balogun nach einer roten Karte zu Ã¼berprÃ¼fen. Die Fifa erteilte Balogun dann die Spielgenehmigung fÃ¼r das Achtelfinalmatch gegen Belgien, das die USA aber 1:4 verloren.



Neben Trump wollten sich auch der spanische MinisterprÃ¤sident Pedro SÃ¡nchez, die mexikanische PrÃ¤sidentin Claudia Sheinbaum und der kanadische Premierminister Mark Carney das Finale im Stadion ansehen. Der argentinische Staatschef Javier Milei reiste dagegen nicht in die USA.Â