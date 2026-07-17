MÃ¼nchener Gericht weist Verbraucherklage wegen Werbung bei Amazon Prime ab

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Eine Verbraucherklage gegen des US-Konzern Amazon wegen Werbung in dessen Streaming-Angebot Prime ist wie erwartet abgewiesen worden: Die EinfÃ¼hrung der Werbeunterbrechungen sei den Vertragsbedingungen zufolge zulÃ¤ssig gewesen.

Eine Verbraucherklage gegen den US-Konzern Amazon wegen Werbung in dessen Streaming-Angebot Prime Video ist abgewiesen worden, die VerbraucherschÃ¼tzer dahinter wollen aber in Revision gehen. Die EinfÃ¼hrung der Werbeunterbrechungen sei den Vertragsbedingungen zufolge zulÃ¤ssig gewesen, erklÃ¤rte das Bayerische Oberste Landesgericht am Freitag. Die Verbraucherzentrale Sachsen will nun vor den Bundesgerichtshof ziehen.



Amazon Prime hatte in seinem Dienst mit dem Schalten von Werbeclips begonnen. Abonnierte Kunden mussten dies entweder akzeptieren oder eine werbefreie Variante fÃ¼r 2,99 Euro extra im Monat zubuchen. Die Verbraucherzentrale sieht darin eine nachtrÃ¤gliche Verschlechterung eines laufenden Vertrages und fordert Schadenersatz fÃ¼r Verbraucher. Tausende Kundinnen und Kunden haben sich der Klage angeschlossen.



Das Oberste Landesgericht erklÃ¤rte jedoch, dass sich in den Vertragsbestimmungen keine Zusage der Werbefreiheit finde. Auch habe die Verbraucherzentrale nicht belegen kÃ¶nnen, dass der Streamingdienst Prime Video als werbefrei vermarktet wurde. Daher ergebe sich fÃ¼r die Verbraucher durch die EinfÃ¼hrung von Werbeunterbrechungen kein Anspruch auf Schadensersatz.



Die Beteiligung an der Klage von Verbrauchern, welche sich fÃ¼r die werbefreie Variante entschieden hatten, erklÃ¤rte das Gericht zudem fÃ¼r grundsÃ¤tzlich unzulÃ¤ssig. Die betroffenen AnsprÃ¼che mÃ¼ssten laut Gesetz "im Wesentlichen gleichartig" sein, was hier nicht gegegeben sei.



"Eine so enge Auslegung des Gleichartigkeitserfordernisses wÃ¼rde das Instrument der Verbandsklage erheblich schwÃ¤chen ", erklÃ¤rte dazu Michael Hummel von der Verbraucherzentrale Sachsen. "Deshalb streben wir nun eine KlÃ¤rung vor dem Bundesgerichtshof an."



Auch mit Blick auf die anderen BegrÃ¼ndungen des MÃ¼nchener Gerichts sehen die VerbraucherschÃ¼tzer noch KlÃ¤rungsbedarf. "Noch vor wenigen Jahren war Werbefreiheit eines der zentralen Leistungsversprechen von Streaming-Angeboten", erklÃ¤rte sie. Mit einer finalen Entscheidung ist demnach wohl im Laufe des Jahres 2027 zu rechnen.



Der Verbraucherzentrale Bundesverband hatte in derselben Angelegenheit ebenfalls gegen Amazon geklagt und in unterer Instanz Recht erhalten. Die Klage richtete sich jedoch primÃ¤r gegen die Kommunikation des Konzerns: Das Landgericht MÃ¼nchen untersagte dem Streaming-Anbieter, per Mail darÃ¼ber zu informieren, dass es Werbefreiheit kÃ¼nftig nur noch gegen Aufpreis gebe. Das Verfahren lÃ¤uft ebenfalls noch, Amazon ging in Berufung.