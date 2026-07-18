Chongqing (dts Nachrichtenagentur) - Bei einem durch RegenfÃ¤lle ausgelÃ¶sten Erdrutsch nahe der sÃ¼dwestchinesischen Stadt Chongqing sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Wie lokale BehÃ¶rden mitteilten, wurden 34 Personen weiterhin vermisst, wÃ¤hrend die Rettungsarbeiten fortgesetzt wurden.
Der Erdrutsch ereignete sich im Hanjia-Stadtteil des autonomen Kreises Pengshui Miao und Tujia. Mehr als zehn WohngebÃ¤ude wurden verschÃ¼ttet, und zahlreiche Bewohner blieben eingeschlossen. Die chinesische Regierung aktivierte eine nationale Notfallreaktion fÃ¼r geologische Katastrophen.
Rund 800 RettungskrÃ¤fte wurden laut chinesischen Berichten zum UnglÃ¼cksort entsandt, um nach Ãœberlebenden zu suchen. Mindestens zehn VerschÃ¼ttete konnten bislang gerettet werden und sind auÃŸer Lebensgefahr. Anwohner hatten kurz vor dem Abbruch SteinschlÃ¤ge bemerkt, was zu einer Evakuierung von 60 Bewohnern fÃ¼hrte. WÃ¤hrend dieser Evakuierung ging die GerÃ¶lllawine ab.
Die Regierung stellte umgerechnet rund 6,45 Millionen Euro an Hilfsgeldern bereit, um die Rettungs- und HilfsmaÃŸnahmen zu unterstÃ¼tzen. PrÃ¤sident Xi Jinping forderte die BehÃ¶rden auf, schnell die Ursache des UnglÃ¼cks zu ermitteln. Bereits Anfang des Monats hatte sich ein Ã¤hnlicher Erdrutsch in der Provinz Gansu ereignet, bei dem 21 Menschen ums Leben kamen.
Brennpunkte
Mehrere Tote nach Erdrutsch im Westen Chinas
- dts - 18. Juli 2026, 15:28 Uhr
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Chongqing (dts Nachrichtenagentur) - Bei einem durch RegenfÃ¤lle ausgelÃ¶sten Erdrutsch nahe der sÃ¼dwestchinesischen Stadt Chongqing sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Wie lokale BehÃ¶rden mitteilten, wurden 34 Personen weiterhin vermisst, wÃ¤hrend die Rettungsarbeiten fortgesetzt wurden.
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