Bei einem Erdbeben der StÃ¤rke 5,1 sind in Peru mindestens fÃ¼nf Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 21 weitere Menschen wurden nach Angaben der BehÃ¶rden verletzt, als das Beben am Samstagabend (Ortszeit) den Anden-Bezirk Chongos Bajo erschÃ¼tterte. Chongos Bajo in der Region JunÃn befindet sich rund 300 Kilometer Ã¶stlich der Hauptstadt Lima. Das Epizentrum des Bebens lag in einer Tiefe von 24 Kilometern.
Nach Angaben des Zivilschutzes wurden 48 HÃ¤user zerstÃ¶rt. "Hier sind viele LehmhÃ¤user, die eingestÃ¼rzt sind", sagte ein Bewohner dem Fernsehsender N.
Peru liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, wo mehrere Erdplatten zusammenstoÃŸen. Das sÃ¼damerikanische Land wird deswegen oft von Beben erschÃ¼ttert: Jahr fÃ¼r Jahr sind es mindestens 400 Beben, die meisten sind aber so schwach, dass die BevÃ¶lkerung sie nicht mitbekommt.
Das ebenfalls in SÃ¼damerika gelegene Venezuela war vor dreieinhalb Wochen von zwei verheerenden Erdbeben der StÃ¤rke 7,2 und 7,5 erschÃ¼ttert worden. Die Zahl der von den BehÃ¶rden bestÃ¤tigten Toten liegt inzwischen bei mehr als 5100, die Opferzahl dÃ¼rfte noch stark ansteigen.
Brennpunkte
Mindestens fÃ¼nf Tote bei Erdbeben der StÃ¤rke 5,1 in Peru
- AFP - 19. Juli 2026, 17:58 Uhr
Bei einem Erdbeben der StÃ¤rke 5,1 sind in Peru mindestens fÃ¼nf Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 21 weitere Menschen wurden nach Angaben der BehÃ¶rden verletzt, als das Beben am Samstagabend (Ortszeit) den Anden-Bezirk Chongos Bajo erschÃ¼tterte.
Bei einem Erdbeben der StÃ¤rke 5,1 sind in Peru mindestens fÃ¼nf Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 21 weitere Menschen wurden nach Angaben der BehÃ¶rden verletzt, als das Beben am Samstagabend (Ortszeit) den Anden-Bezirk Chongos Bajo erschÃ¼tterte. Chongos Bajo in der Region JunÃn befindet sich rund 300 Kilometer Ã¶stlich der Hauptstadt Lima. Das Epizentrum des Bebens lag in einer Tiefe von 24 Kilometern.
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