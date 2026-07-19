Mindestens fÃ¼nf Tote bei Erdbeben der StÃ¤rke 5,1 in Peru

Durch Erdbeben zerstÃ¶rte HÃ¤user

Bei einem Erdbeben der StÃ¤rke 5,1 sind in Peru mindestens fÃ¼nf Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 21 weitere Menschen wurden nach Angaben der BehÃ¶rden verletzt, als das Beben am Samstagabend (Ortszeit) den Anden-Bezirk Chongos Bajo erschÃ¼tterte.

Bei einem Erdbeben der StÃ¤rke 5,1 sind in Peru mindestens fÃ¼nf Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 21 weitere Menschen wurden nach Angaben der BehÃ¶rden verletzt, als das Beben am Samstagabend (Ortszeit) den Anden-Bezirk Chongos Bajo erschÃ¼tterte. Chongos Bajo in der Region JunÃ­n befindet sich rund 300 Kilometer Ã¶stlich der Hauptstadt Lima. Das Epizentrum des Bebens lag in einer Tiefe von 24 Kilometern.



Nach Angaben des Zivilschutzes wurden 48 HÃ¤user zerstÃ¶rt. "Hier sind viele LehmhÃ¤user, die eingestÃ¼rzt sind", sagte ein Bewohner dem Fernsehsender N.



Peru liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, wo mehrere Erdplatten zusammenstoÃŸen. Das sÃ¼damerikanische Land wird deswegen oft von Beben erschÃ¼ttert: Jahr fÃ¼r Jahr sind es mindestens 400 Beben, die meisten sind aber so schwach, dass die BevÃ¶lkerung sie nicht mitbekommt.



Das ebenfalls in SÃ¼damerika gelegene Venezuela war vor dreieinhalb Wochen von zwei verheerenden Erdbeben der StÃ¤rke 7,2 und 7,5 erschÃ¼ttert worden. Die Zahl der von den BehÃ¶rden bestÃ¤tigten Toten liegt inzwischen bei mehr als 5100, die Opferzahl dÃ¼rfte noch stark ansteigen.