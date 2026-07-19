SÃ¼dkorea will Won zu "frei konvertierbarer WÃ¤hrung" machen

Wechselstube (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Seoul (dts Nachrichtenagentur) - Die sÃ¼dkoreanische Regierung will den Zugang zum Won deutlich erleichtern. Ziel sei es, die LandeswÃ¤hrung langfristig zu einer "frei konvertierbaren WÃ¤hrung" zu machen, teilte das Finanzministerium am Sonntag mit. Dazu wurde ein Fahrplan zur Internationalisierung des Won vorgestellt. Dieser sieht vor, dass AuslÃ¤nder die WÃ¤hrung kÃ¼nftig im Ausland ohne grÃ¶ÃŸere HÃ¼rden erwerben und nutzen kÃ¶nnen.



Um die Internationalisierung zu erreichen, mÃ¼ssten zunÃ¤chst die Systeme fÃ¼r Offshore-Won-Transaktionen und deren Abwicklung fertiggestellt werden, hieÃŸ es aus dem Ministerium. Zudem mÃ¼ssten institutionelle HÃ¼rden fallen.



Die Internationalisierung des Won sei notwendig, hieÃŸ es weiter. Man erwarte positive Effekte wie die Weiterentwicklung des Kapitalmarkts und niedrigere Transaktionskosten fÃ¼r Unternehmen.



Unternehmen kÃ¶nnten mit geringeren Kosten bei der Kapitalbeschaffung, dem WÃ¤hrungsumtausch und der Absicherung gegen Wechselkursrisiken rechnen. Auch die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf die Realwirtschaft wÃ¼rden abgemildert.

