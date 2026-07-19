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Berichte: Einigung steht - Klopp wird Bundestrainer

  • dts - 19. Juli 2026, 15:49 Uhr
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JÃ¼rgen Klopp (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt (dts Nachrichtenagentur) - Der Weg fÃ¼r JÃ¼rgen Klopp als Trainer der deutschen FuÃŸball-Nationalmannschaft ist offenbar frei.

Wie Sky Sport und die "Bild" Ã¼bereinstimmend berichten, besteht sowohl zwischen dem DFB und Klopp als auch zwischen dem Trainer und seinem bisherigen Arbeitgeber Red Bull eine Einigung. Dort war Klopp zuletzt als Head of Global Soccer tÃ¤tig.

Den Berichten zufolge soll er am kommenden Freitag einen bis 2030 gÃ¼ltigen Vertrag unterschreiben und dann auch offiziell vorgestellt werden. Damit wÃ¼rde er der erwartete Nachfolger von Julian Nagelsmann, dessen Amtszeit nach dem enttÃ¤uschenden WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay vorzeitig endete.

Klopp konnte in der Vergangenheit als Vereinstrainer groÃŸe Erfolge feiern. Nachdem er den 1. FSV Mainz 05 in die Bundesliga gefÃ¼hrt hatte, holte er mit Borussia Dortmund zweimal die Deutsche Meisterschaft. Beim FC Liverpool gelang ihm neben dem Meistertitel auch der Gewinn der Champions League.

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