Russischer Kriegsgegner Nadeschdin zieht sich aus Wahlkampf fÃ¼r Parlamentswahl zurÃ¼ck

Boris Nadeschdin

Der russische Oppositionspolitiker und Kriegsgegner Boris Nadeschdin wird nicht bei den Parlamentswahlen im September antreten. Er sei 'zum Schweigen gebracht' worden, erklÃ¤rte der zu einer Geldstrafe verurteilte 63-JÃ¤hrige.

Der russische Oppositionspolitiker und Kriegsgegner Boris Nadeschdin verzichtet auf eine Kandidatur bei den Parlamentswahlen im September. "Meine MÃ¶glichkeiten, in Russland auf legalem Wege Oppositionspolitik zu betreiben, sind ausgeschÃ¶pft", schrieb der kÃ¼rzlich zu einer Geldstrafe verurteilte Nadeschdin am Sonntag im Onlinedienst Telegram. Er sei "zum Schweigen gebracht" und "aus der Politik gedrÃ¤ngt" worden.Â



"Ich bin nicht bereit, all jene in Gefahr zu bringen, die mich unterstÃ¼tzen und an meinem Wahlkampf teilgenommen haben", schrieb der 63-JÃ¤hrige weiter.Â "Wir werden nicht bei der Wahlkommission die aberhunderten Unterschriften Ã¼berreichen, die wir gesammelt haben."



Nadeschdin ist einer der wenigen Politiker in Russland, die es wagen, PrÃ¤sident Wladimir Putin und die russische Offensive gegen die Ukraine offen zu kritisieren. Er war am Freitag wegen eines weiterverbreiteten Videos mit einem Bild des verstorbenen Kreml-Gegners Alexej Nawalny zu einer Geldstrafe verurteilt worden, der Vorwurf lautete Zurschaustellung "extremistischer Symbole". Nawalny und seine Organisationen gelten in Russland als "extremistisch".



Der frÃ¼here Abgeordnete Nadeschdin wollte bei der Parlamentswahl im September in seinem Heimatwahlkreis Mytischtschi antreten. Er wurde aber kÃ¼rzlich als "auslÃ¤ndischer Agent" eingestuft und dann am vergangenen Montag kurzzeitig inhaftiert. Am Freitag folgte dann die Verurteilung zu einer Geldstrafe. Am Sonntag schrieb Nadeschdin, die Einstufung als "auslÃ¤ndischer Agent" und die Verurteilung wÃ¼rden eine Wahl in die Duma unmÃ¶glich machen.



Seit Beginn der Offensive gegen die Ukraine gehen die russischen BehÃ¶rden mit groÃŸer HÃ¤rte gegen Kritiker vor, hunderte wurden festgenommen. Die meisten Oppositionellen befinden sich inzwischen in Haft oder im Exil - oder sind tot.