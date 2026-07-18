Wirtschaft

GrÃ¼ne kritisieren Energiegesetze von Reiche als "Netzpaket fÃ¼r Netzbetreiber"

  • AFP - 18. Juli 2026, 09:54 Uhr

Die GrÃ¼nen haben die umstrittenen geplanten Energiegesetze aus dem Bundeswirtschaftsministerium als 'Netzpaket fÃ¼r Netzbetreiber' kritisiert. Der Ausbau der Erneuerbaren wÃ¼rde so konterkariert.

Die GrÃ¼nen haben die umstrittenen geplanten Energiegesetze aus dem Bundeswirtschaftsministerium als "Netzpaket fÃ¼r Netzbetreiber" kritisiert. Die geplanten bis zu 20 Prozent Abregelungen - also das gezielte Reduzieren der Stromeinspeisung bei Ãœberlastung - "konterkarieren den Ausbau der Erneuerbaren und lÃ¤hmen den Netzausbau", sagte der GrÃ¼nen-Energieexperte Michael Kellner am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Denn auch sechs statt zehn Jahre fÃ¼r die Beseitigung von NetzengpÃ¤ssen seien zu lang.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hatte ihre umstrittenen EnergieplÃ¤ne zuletzt zwar deutlich entschÃ¤rft. Ihr Ministerium legte am Freitagabend ReferentenentwÃ¼rfe fÃ¼r das sogenannte Netzpaket und die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) vor. Demnach ist nun etwa nicht mehr vorgesehen, dass neue Erneuerbare-Energie-Anlagen bei NetzengpÃ¤ssen unter UmstÃ¤nden ohne EntschÃ¤digung heruntergefahren werden kÃ¶nnen. Das mit der EEG-Reform geplante Aus der FÃ¶rderung kleiner Solaranlagen soll dem Entwurf zufolge weiterhin kommen. Es soll aber lÃ¤ngere Ãœbergangsfristen geben.

Den GrÃ¼nen gehen die Ã„nderungen aber nicht weit genug. "Verlierer sind die Dachsolaranlagen, statt Anreize zu halten, mÃ¼ssen die Menschen sich zukÃ¼nftig um eine Direktvermarktung kÃ¼mmern", sagte Kellner. Das sei eine "Bremse in Zeiten von Hitzewellen mit ihren tragischen Folgen". Die Regierung lasse die Menschen an dieser Stelle allein.

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