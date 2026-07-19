Mindestens 50 Soldaten in Mali bei Dschihadisten-Angriff getÃ¶tet

Tuareg-KÃ¤mpfer in Mali

Bei einem gemeinsamen Angriff von Dschihadisten und Tuareg-Separatisten im Norden Malis sind mindestens 50 Soldaten getÃ¶tet worden. 24 weitere Soldaten wurden laut MilitÃ¤rkreisen gefangengenommen.

Bei einem gemeinsamen Angriff von Dschihadisten und Tuareg-Separatisten im Norden Malis sind mindestens 50 Soldaten getÃ¶tet worden. Wie am Sonntag aus MilitÃ¤rkreisen und von einem der MilitÃ¤rjunta nahestehenden Kommunalpolitiker verlautete, war der Konvoi am Samstag beim Verlassen der strategisch wichtigen Stadt Anefis in einen Hinterhalt geraten.



"Die vorlÃ¤ufige Bilanz des Angriffs ist Ã¤uÃŸerst schwerwiegend: Mehr als 50 Soldaten wurden getÃ¶tet und mindestens 24 gefangen genommen", sagte der Politiker der Nachrichtenagentur AFP. Es handelte sich um einen der tÃ¶dlichsten Angriffe auf die malische Armee seit Jahren.



Der Konvoi war den Angaben zufolge auf dem Weg in die nordmalische GroÃŸstadt Gao. Um Anefis hatte es in den vergangenen Wochen heftige KÃ¤mpfe gegeben.



Anfang Juli hatten die mit dem Extremistennetzwerk Al-Kaida verbundene Gruppe zur UnterstÃ¼tzung des Islam und der Muslime (JNIM) sowie die separatistische Befreiungsfront des Azawad (FLA) die Stadt bei einer groÃŸangelegten gemeinsamen Offensive vorÃ¼bergehend eingenommen. Dabei umzingelten sie das von der malischen Armee und russischen ParamilitÃ¤rs des sogenannten Afrikakorps verteidigte MilitÃ¤rlager.



"Einige unserer MÃ¤nner wurden regelrecht hingerichtet", hieÃŸ es einer Quelle in der malischen Armee zu dem jetzigen Angriff auf den Konvoi. Es werde untersucht, welche taktischen Fehler zu der schweren Niederlage gefÃ¼hrt hÃ¤tten. "Wir versuchen herauszufinden, was unsere MÃ¤nner tatsÃ¤chlich so verwundbar gemacht hat."



Die russischen ParamilitÃ¤rs hatten nach Angaben aus mehreren Quellen zum Zeitpunkt des Angriffs bereits Gao erreicht und erlitten keine Verluste. "Es gab ein Koordinierungsproblem zwischen den Russen und der Armee", sagte ein Politiker der Region.Â



JNIM und FLA bekannten sich zu dem Angriff. Die malische Armee hatte am Samstag erklÃ¤rt, ihr Konvoi sei "in einen von bewaffneten Terrorgruppen gelegten Hinterhalt geraten", zunÃ¤chst aber keine Opferzahl genannt. Tuareg-Separatisten und Dschihadisten hatten im Mai eine Allianz gegen die malische MilitÃ¤rjunta verkÃ¼ndet.



Mali wird seit 2012 von einem bewaffneten Konflikt erschÃ¼ttert. Neben mit Al-Kaida und der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) verbundenen Gruppen sind Tuareg-Separatisten und bewaffnete kriminelle Gruppierungen in dem Land aktiv.



Seit zwei MilitÃ¤rputschen in den Jahren 2020 und 2021 wird Mali von einer Junta regiert. Diese beendete die Zusammenarbeit mit Frankreich und anderen westlichen Partnern und setzt im Kampf gegen die AufstÃ¤ndischen vor allem auf russische KrÃ¤fte.