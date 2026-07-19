Nach Festnahme-Drohung in New York: Netanjahus BÃ¼ro attackiert Mamdani scharf

BÃ¼rgermeister Mamdani

Israels MinisterprÃ¤sident Netanjahu hat New Yorks BÃ¼rgermeister Mamdani nach dessen Festnahme-Drohung mit scharfen Worten attackiert. Mamdani solle sich 'darauf konzentrieren, den Schaden zu beheben, den seine Politik New York zugefÃ¼gt hat'.

Israels MinisterprÃ¤sident Benjamin Netanjahu hat New Yorks BÃ¼rgermeister Zohran Mamdani nach dessen Festnahme-Drohung mit scharfen Worten attackiert. Mamdani wolle die "Ã¶ffentliche Aufmerksamkeit von seinen eigenen Fehltritten" ablenken, erklÃ¤rte Netanjahus BÃ¼ro am Sonntag im Onlinedienst X. Der BÃ¼rgermeister solle sich besser "darauf konzentrieren, den Schaden zu beheben, den seine Politik New York zugefÃ¼gt hat".



Mamdani hatte am Samstag angekÃ¼ndigt, er wolle MÃ¶glichkeiten zur Festnahme Netanjahus bei der UN-Generaldebatte im September prÃ¼fen.Â Er sei der Meinung, dass Netanjahu "nach Den Haag gehÃ¶rt", sagte der New Yorker BÃ¼rgermeister der "New York Times".Â



Der Vertreter des linken FlÃ¼gels der US-Demokraten bezeichnete Netanjahu als "Kriegsverbrecher". Er sei sich jedoch nicht sicher, ob er die Befugnis habe, die New Yorker Polizei anzuweisen, einen auslÃ¤ndischen Regierungschef festzunehmen. Die Generaldebatte der UN-Vollversammlung findet im September im UN-Hauptquartier in New York statt.Â



"Genauso wie Karim Khan scheint Mamdani daran interessiert zu sein, die Ã¶ffentliche Aufmerksamkeit von seinen eigenen Fehltritten abzulenken und den Regierungschef des jÃ¼dischen Staates und der einzigen Demokratie im Nahen Osten anzugreifen", hieÃŸ es nun in der ErklÃ¤rung von Netanjahus BÃ¼ro dazu. Karim Khan ist der mittlerweile suspendierte ChefanklÃ¤ger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) in Den Haag.Â



Der IStGH hatte Haftbefehle gegen Netanjahu und den frÃ¼heren israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant sowie gegen mehrere AnfÃ¼hrer der islamistischen PalÃ¤stinenserorganisation Hamas wegen mutmaÃŸlicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit und mutmaÃŸlicher Kriegsverbrechen im Gaza-Krieg erlassen.



Der IStGH sei "ein Scheingericht, das keine ZustÃ¤ndigkeit fÃ¼r Amerikaner oder Israelis hat", erklÃ¤rte Netanjahus BÃ¼ro weiter. Der Haftbefehl gegen Netanjahu sei "fingiert" und "von einem in Ungnade gefallenen ehemaligen IStGH-AnklÃ¤ger" erlassen worden. Der Haftbefehl gegen Netanjahu sei "ein klarer Versuch Khans, die Ã¶ffentliche Aufmerksamkeit abzulenken und sich vor einer genauen ÃœberprÃ¼fung zu schÃ¼tzen". Medienberichten zufolge wird Khan sexuelles Fehlverhalten gegenÃ¼ber einer Mitarbeiterin seines BÃ¼ros vorgeworfen.



Netanjahu hatte Mamdani kÃ¼rzlich in einem Interview mit einem New Yorker Radiosender vorgeworfen, die islamistische Hamas zu unterstÃ¼tzen. "Ich glaube, insgeheim hasst er Amerika", sagte er.



Die Hamas und ihre VerbÃ¼ndeten hatten mit ihrem Ãœberfall auf Israel am 7. Oktober 2023 den Krieg im Gazastreifen ausgelÃ¶st. Bei Massakern an dem Tag tÃ¶teten die Islamisten 1221 Menschen, 251 Opfer verschleppten sie als Geiseln in den Gazastreifen. Israel startete daraufhin eine MilitÃ¤roffensive in dem PalÃ¤stinensergebiet. In den zwei sich anschlieÃŸenden Kriegsjahren wurden nach Hamas-Angaben mehr als 70.000 PalÃ¤stinenser getÃ¶tet.