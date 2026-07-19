Brennpunkte

Aufsehenerregender Kriminalfall: Sterbliche Ãœberreste von 2020 verschwundener FranzÃ¶sin gefunden

  • AFP - 19. Juli 2026, 21:51 Uhr
Bild vergrößern: Aufsehenerregender Kriminalfall: Sterbliche Ãœberreste von 2020 verschwundener FranzÃ¶sin gefunden
Trauer um Delphine Jubillar
Bild: AFP

FÃ¼nfeinhalb Jahre nach dem Verschwinden der FranzÃ¶sin Delphine Jubillar - und neun Monate nach der Verurteilung ihres Ehemannes in einem aufsehenerregenden Mordprozess - ist die Leiche der Frau gefunden worden.

FÃ¼nfeinhalb Jahre nach dem Verschwinden der FranzÃ¶sin Delphine Jubillar - und neun Monate nach der Verurteilung ihres Ehemannes in einem aufsehenerregenden Mordprozess - ist die Leiche der Frau gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft von Toulouse erklÃ¤rte am Sonntag, kÃ¼rzlich gefundene Knochen hÃ¤tten durch DNA-Tests der Krankenschwester zugeordnet werden kÃ¶nnen.

Die damals 33 Jahre alte Delphine Jubillar war im Dezember 2020 im sÃ¼dfranzÃ¶sischen Dorf Cagnac-les-Mines nahe Albi inmitten einer Ausgangssperre wegen der Corona-Pandemie verschwunden. Ihr Mann CÃ©dric Jubillar meldete sie selbst bei der Polizei als vermisst und erklÃ¤rte, dass sie sich in einem einvernehmlichen Scheidungsverfahren befÃ¤nden.Â 

Die Ermittlungen ergaben jedoch, dass das VerhÃ¤ltnis der beiden stark belastet war. Nach Zeugenaussagen hatte CÃ©dric Jubillar mehrfach gedroht, seine Frau zu tÃ¶ten. Diese hatte mit einem anderen Mann ein neues Leben beginnen wollen.Â Es wurden jedoch keine Spuren eines Gewaltverbrechen gefunden, lediglich die zerbrochene Brille der jungen Frau. Auch eine Leiche konnte nicht gefunden werden.

CÃ©dric Jubillar wurde trotzdem der Prozess gemacht. Er beteuerte vor Gericht stets seine Unschuld. "Ich habe ihr gar nichts getan", sagte er noch kurz vor der UrteilsverkÃ¼ndung Ã¼ber die Mutter seiner beiden Kinder. Im vergangenen Oktober wurde der 38-JÃ¤hrige zu 30 Jahren Haft verurteilt.

Anfang Juli rÃ¤umte Jubillar dann in einer spektakulÃ¤ren Wendung ein, fÃ¼r den Tod seiner Ehefrau verantwortlich zu sein. Er teilte den Ermittlern auch mit, wo er den Leichnam vergaben hatte, in einem Feld am Rande eines Waldes, rund zehn Kilometer vom Haus der Familie entfernt.

Jubillar hat Berufung gegen seine Verurteilung eingelegt. MÃ¶glicherweise hofft er auf eine mildere Strafe, wenn er mit den Ermittlern kooperiert.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Ukrainische Marine: FÃ¼nf Tote bei russischem Raketenangriff auf tÃ¼rkisches Schiff
    Ukrainische Marine: FÃ¼nf Tote bei russischem Raketenangriff auf tÃ¼rkisches Schiff

    Bei einem russischen Raketenangriff auf ein tÃ¼rkisches Frachtschiff sind nach ukrainischen Angaben fÃ¼nf Besatzungsmitglieder getÃ¶tet worden. Die ukrainische Marine erklÃ¤rte am

    Mehr
    Nach Festnahme-Drohung in New York: Netanjahus BÃ¼ro attackiert Mamdani scharf
    Nach Festnahme-Drohung in New York: Netanjahus BÃ¼ro attackiert Mamdani scharf

    Israels MinisterprÃ¤sident Benjamin Netanjahu hat New Yorks BÃ¼rgermeister Zohran Mamdani nach dessen Festnahme-Drohung mit scharfen Worten attackiert. Mamdani wolle die

    Mehr
    Mindestens fÃ¼nf Tote bei Erdbeben in Peru
    Mindestens fÃ¼nf Tote bei Erdbeben in Peru

    Sicaya (dts Nachrichtenagentur) - Ein Erdbeben der StÃ¤rke 5,5 hat die Andenregion Perus erschÃ¼ttert und mindestens fÃ¼nf Todesopfer gefordert. Nach Angaben der BehÃ¶rden vom

    Mehr
    Lederjacke von Nvidia-Chef Huang fÃ¼r fast eine Million Dollar versteigert
    Lederjacke von Nvidia-Chef Huang fÃ¼r fast eine Million Dollar versteigert
    Nvidia Ã¼berflÃ¼gelt: Apple kurzzeitig wieder wertvollstes Unternehmen der Welt
    Nvidia Ã¼berflÃ¼gelt: Apple kurzzeitig wieder wertvollstes Unternehmen der Welt
    MÃ¼nchener Gericht weist Verbraucherklage wegen Werbung bei Amazon Prime ab
    MÃ¼nchener Gericht weist Verbraucherklage wegen Werbung bei Amazon Prime ab
    Italo-Markteintritt: Deutsche Bahn bekommt mehr Konkurrenz im Fernverkehr
    Italo-Markteintritt: Deutsche Bahn bekommt mehr Konkurrenz im Fernverkehr
    Russischer Kriegsgegner Nadeschdin zieht sich aus Wahlkampf fÃ¼r Parlamentswahl zurÃ¼ck
    Russischer Kriegsgegner Nadeschdin zieht sich aus Wahlkampf fÃ¼r Parlamentswahl zurÃ¼ck
    Denkmal fÃ¼r Opfer der Breivik-AnschlÃ¤ge in Oslo eingeweiht
    Denkmal fÃ¼r Opfer der Breivik-AnschlÃ¤ge in Oslo eingeweiht
    Telekom sichert sich Medienrechte fÃ¼r WM 2030
    Telekom sichert sich Medienrechte fÃ¼r WM 2030
    Klopp:
    Klopp: "Nichts final" - aber geht "in die richtige Richtung"
    Mindestens fÃ¼nf Tote bei Erdbeben der StÃ¤rke 5,1 in Peru
    Mindestens fÃ¼nf Tote bei Erdbeben der StÃ¤rke 5,1 in Peru
    Rauch von WaldbrÃ¤nden verzieht sich: WM-Finale kann bei klarem Wetter stattfinden
    Rauch von WaldbrÃ¤nden verzieht sich: WM-Finale kann bei klarem Wetter stattfinden

    Top Meldungen

    Kritik von VerbÃ¤nden und Opposition trotz EntschÃ¤rfung der Energiegesetze
    Kritik von VerbÃ¤nden und Opposition trotz EntschÃ¤rfung der Energiegesetze

    Trotz Anpassungen bei den Energiegesetzen aus dem Bundeswirtschaftsministerium sehen BranchenverbÃ¤nde und die Opposition die Energiewende in Gefahr. Der Bundesverband

    Mehr
    Ostbeauftragte rechnet fest mit Reform der Erbschaftssteuer
    Ostbeauftragte rechnet fest mit Reform der Erbschaftssteuer

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Elisabeth Kaiser (SPD), hat zugesichert, dass es eine Reform der Erbschaftssteuer geben wird. "DafÃ¼r

    Mehr
    SÃ¼dkorea will Won zu
    SÃ¼dkorea will Won zu "frei konvertierbarer WÃ¤hrung" machen

    Seoul (dts Nachrichtenagentur) - Die sÃ¼dkoreanische Regierung will den Zugang zum Won deutlich erleichtern. Ziel sei es, die LandeswÃ¤hrung langfristig zu einer "frei

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts