Aufsehenerregender Kriminalfall: Sterbliche Ãœberreste von 2020 verschwundener FranzÃ¶sin gefunden

Trauer um Delphine Jubillar

FÃ¼nfeinhalb Jahre nach dem Verschwinden der FranzÃ¶sin Delphine Jubillar - und neun Monate nach der Verurteilung ihres Ehemannes in einem aufsehenerregenden Mordprozess - ist die Leiche der Frau gefunden worden.

FÃ¼nfeinhalb Jahre nach dem Verschwinden der FranzÃ¶sin Delphine Jubillar - und neun Monate nach der Verurteilung ihres Ehemannes in einem aufsehenerregenden Mordprozess - ist die Leiche der Frau gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft von Toulouse erklÃ¤rte am Sonntag, kÃ¼rzlich gefundene Knochen hÃ¤tten durch DNA-Tests der Krankenschwester zugeordnet werden kÃ¶nnen.



Die damals 33 Jahre alte Delphine Jubillar war im Dezember 2020 im sÃ¼dfranzÃ¶sischen Dorf Cagnac-les-Mines nahe Albi inmitten einer Ausgangssperre wegen der Corona-Pandemie verschwunden. Ihr Mann CÃ©dric Jubillar meldete sie selbst bei der Polizei als vermisst und erklÃ¤rte, dass sie sich in einem einvernehmlichen Scheidungsverfahren befÃ¤nden.Â



Die Ermittlungen ergaben jedoch, dass das VerhÃ¤ltnis der beiden stark belastet war. Nach Zeugenaussagen hatte CÃ©dric Jubillar mehrfach gedroht, seine Frau zu tÃ¶ten. Diese hatte mit einem anderen Mann ein neues Leben beginnen wollen.Â Es wurden jedoch keine Spuren eines Gewaltverbrechen gefunden, lediglich die zerbrochene Brille der jungen Frau. Auch eine Leiche konnte nicht gefunden werden.



CÃ©dric Jubillar wurde trotzdem der Prozess gemacht. Er beteuerte vor Gericht stets seine Unschuld. "Ich habe ihr gar nichts getan", sagte er noch kurz vor der UrteilsverkÃ¼ndung Ã¼ber die Mutter seiner beiden Kinder. Im vergangenen Oktober wurde der 38-JÃ¤hrige zu 30 Jahren Haft verurteilt.



Anfang Juli rÃ¤umte Jubillar dann in einer spektakulÃ¤ren Wendung ein, fÃ¼r den Tod seiner Ehefrau verantwortlich zu sein. Er teilte den Ermittlern auch mit, wo er den Leichnam vergaben hatte, in einem Feld am Rande eines Waldes, rund zehn Kilometer vom Haus der Familie entfernt.



Jubillar hat Berufung gegen seine Verurteilung eingelegt. MÃ¶glicherweise hofft er auf eine mildere Strafe, wenn er mit den Ermittlern kooperiert.