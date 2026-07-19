Ukrainische Marine: FÃ¼nf Tote bei russischem Raketenangriff auf tÃ¼rkisches Schiff

Frachtschiff nahe Odessa

Bei einem russischen Raketenangriff auf ein tÃ¼rkisches Frachtschiff sind nach ukrainischen Angaben fÃ¼nf Besatzungsmitglieder getÃ¶tet worden. Die ukrainische Marine erklÃ¤rte, Russland habe die 'Golden Leo' mit drei MarschflugkÃ¶rpern beschossen.

Bei einem russischen Raketenangriff auf ein tÃ¼rkisches Frachtschiff sind nach ukrainischen Angaben fÃ¼nf Besatzungsmitglieder getÃ¶tet worden. Die ukrainische Marine erklÃ¤rte am Sonntag, Russland habe die "Golden Leo" mit drei MarschflugkÃ¶rpern beschossen, als der mit Getreide beladene Frachter dabei gewesen sei, "das Kampfgebiet" zu verlassen.



ZusÃ¤tzlich zu den fÃ¼nf Toten wÃ¼rden fÃ¼nf Besatzungsmitglieder noch vermisst, erklÃ¤rte die Marine. Acht Menschen seien in ein Krankenhaus der Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer gebracht worden.Â



Bei der Besatzung des unter der Flagge von Guinea-Bissau fahrenden Frachters handelt es sich nach Angaben des ukrainischen AuÃŸenministeriums unter anderem um Syrer und Inder. Unter den Toten sei ein ukrainischer KapitÃ¤n.



"Das ist ein weiterer gezielter Angriff Russlands gegen ein unbewaffnetes ziviles Schiff unter fremder Flagge, das keinerlei militÃ¤rische Bedrohung darstellte", erklÃ¤rte die ukrainische Marine. Es handle sich um einen "Terrorakt" gegen die friedliche Schifffahrt und eine schwere Verletzung des humanitÃ¤ren VÃ¶lkerrechts.



Russland greift immer wieder ukrainische Hafen-Infrastruktur an. Betroffen ist insbesondere die Region um Odessa.