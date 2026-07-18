Kritik von VerbÃ¤nden und Opposition trotz EntschÃ¤rfung der Energiegesetze

Solaranlage und WindrÃ¤der

Trotz der Anpassungen bei den Energiegesetzen aus dem Bundeswirtschaftsministerium sehen BranchenverbÃ¤nde und die Opposition die Energiewende in Gefahr.

Trotz der Anpassungen bei den Energiegesetzen aus dem Bundeswirtschaftsministerium sehen BranchenverbÃ¤nde und die Opposition die Energiewende in Gefahr. Der Bundesverband Solarwirtschaft warnte am Samstag vor Jobverlusten und wegbrechenden Investitionen, der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) konstatierte insgesamt "erhebliche Verschlechterungen" fÃ¼r die Erneuerbaren. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hatte zuvor die LÃ¤nder- und VerbÃ¤ndeanhÃ¶rung gestartet - Kritik gab es daran, dass die Zeit dafÃ¼r nur bis Mittwoch angesetzt ist.



Das Bundeswirtschaftsministerium legte am Freitagabend seine ReferentenentwÃ¼rfe fÃ¼r das sogenannte Netzpaket und die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) vor. Darin werden ihre umstrittenen PlÃ¤ne fÃ¼r neue Energiegesetze spÃ¼rbar entschÃ¤rft.



Reiches PlÃ¤nen zufolge ist nun nicht mehr vorgesehen, dass neue Erneuerbare-Energie-Anlagen bei NetzengpÃ¤ssen auch ohne EntschÃ¤digung heruntergefahren werden kÃ¶nnen. Die Zahlungen sollen nun nicht gÃ¤nzlich wegfallen, wohl aber reduziert werden. Mit dem Netzpaket soll insbesondere der Zubau von Windanlagen und groÃŸen Photovoltaik-Anlagen gesteuert werden, um zu verhindern, dass es zu NetzengpÃ¤ssen kommt.



Bei der EEG-Reform sieht der neue Entwurf zwar weiterhin vor, dass auch die Betreiber kleiner Anlagen ihren produzierten Strom selbst vermarkten sollen und keine vom Staat garantierte VergÃ¼tung erhalten. Es ist jedoch eine "befristete Ãœbergangszahlung" vorgesehen. Sehr kleine neue Anlagen kÃ¶nnen demnach bis 2029 davon profitieren.



Die Solarbranche kritisierte vor allem den nach wie vor geplanten Wegfall der FÃ¶rderung kleiner Solaranlagen ab 2027 sowie die Verpflichtung fÃ¼r Betreiber kleiner Anlagen, ihren produzierten Strom selbst zu vermarkten. "Die PlÃ¤ne sind gÃ¤nzlich aus der Zeit gefallen", beanstandete Verbandschef Carsten KÃ¶rnig. "Sie halten Privathaushalte lÃ¤nger in fossiler EnergieabhÃ¤ngigkeit und gefÃ¤hrden zehntausende Jobs in der Solarbranche."



AuÃŸerdem hÃ¤tten bereits heute viele Betreiber Probleme, einen Direktvermarkter zu finden. Die Nachbesserungen an den Gesetzen bezeichnete er als "wirkungslose Trostpflaster".



Der Erneuerbaren-Verband BEE kritisierte vor allem die geplanten Leistungsbegrenzungen fÃ¼r Wind- und Solaranlagen, die weitgehende Streichung von EntschÃ¤digungszahlungen bei temporÃ¤ren NetzengpÃ¤ssen und die Streichung der EinspeisevergÃ¼tung fÃ¼r kleine Solaranlagen. "Statt verlÃ¤sslicher Investitionsbedingungen schafft die Bundesregierung neue Unsicherheit", erklÃ¤rte BEE-PrÃ¤sidentin Ursula Heinen-Esser. Betroffen sei eine Branche mit mehr als 436.000 ArbeitsplÃ¤tzen und einem jÃ¤hrlichen Investitionsvolumen von rund 37 Milliarden Euro.



BundeslÃ¤nder und WirtschaftsverbÃ¤nde haben nun bis Mittwoch Zeit, Stellung zu beziehen. Das wurde von den VerbÃ¤nden als viel zu kurz kritisiert - dieser Ansicht schloss sich auch der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft an. Das sei bei solch weitreichenden Regelungen "nicht akzeptabel".



Die GrÃ¼nen sprachen von einem "Netzpaket fÃ¼r Netzbetreiber". Die geplanten bis zu 20 Prozent Abregelungen - also das gezielte Reduzieren der Stromeinspeisung bei Ãœberlastung - "konterkarieren den Ausbau der Erneuerbaren und lÃ¤hmen den Netzausbau", sagte der GrÃ¼nen-Energieexperte Michael Kellner AFP.Â



"Verlierer sind die Dachsolaranlagen, statt Anreize zu halten, mÃ¼ssen die Menschen sich zukÃ¼nftig um eine Direktvermarktung kÃ¼mmern", sagte Kellner weiter. Das sei eine "Bremse in Zeiten von Hitzewellen mit ihren tragischen Folgen". Die Regierung lasse die Menschen an dieser Stelle allein.



Kritik kam auch von der Linken-Politikerin Janine Wissler, die lediglich von einer "kleinen Korrektur" sprach. "Es werden keinerlei Anreize fÃ¼r kleine Anlagen wie Balkonkraftwerke geschaffen - im Gegenteil mÃ¼ssen sich Betreiber kÃ¼nftig selbst um die Direktvermarktung kÃ¼mmern", erklÃ¤rte sie. Es bleibe das "Kernproblem", dass Reiche durch die Ã„nderungen am EEG erneuerbare Energien unwirtschaftlicher mache.