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Brasilianisches Gericht: Milei darf Bolsonaro nicht besuchen

  • AFP - 18. Juli 2026, 17:37 Uhr
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Jair Bolsonaro (links) und Javier Milei im Juli 2024
Bild: AFP

Das oberste Gericht Brasiliens hat einen Antrag des argentinischen PrÃ¤sidenten Javier Milei abgelehnt, den unter Hausarrest stehenden ehemaligen brasilianischen Staatschef Jair Bolsonaro besuchen zu dÃ¼rfen.

Das Oberste Gericht von Brasilien hat einen Antrag des argentinischen PrÃ¤sidenten Javier Milei abgelehnt, den unter Hausarrest stehenden Ex-Staatschef Jair Bolsonaro besuchen zu dÃ¼rfen. Richter Alexandre de Moraes erklÃ¤rte am Samstag, Mileis Antrag sei aufgrund eines allgemeinen Besuchsverbots gegenstandslos. Ã„rzte, Physiotherapeuten und Bolsonaros AnwÃ¤lte sind von diesem Verbot ausgenommen und dÃ¼rfen Bolsonaro weiterhin besuchen.

Milei wird voraussichtlich am 25. Juli am Parteitag von Bolsonaros rechtsgerichteter Liberaler Partei in SÃ£o Paulo teilnehmen. Dabei wird Bolsonaros Sohn FlÃ¡vio wahrscheinlich zum PrÃ¤sidentschaftskandidaten fÃ¼r die Wahl im Oktober ernannt werden.

Bolsonaros AnwÃ¤lte hatten beantragt, dass Milei den ehemaligen PrÃ¤sidenten zu diesem Zeitpunkt besuchen darf. Richter de Moraes hatte jedoch alle Besuche bei dem rechtsradikalen Politiker fÃ¼r 30 Tage untersagt. Er verhÃ¤ngte das Besuchsverbot, nachdem Bolsonaro Ã¼ber seinen Sohn FlÃ¡vio eine politische Botschaft in den Onlinenetzwerken verbreitet hatte. Bolsonaro hatte damit dem Richter zufolge gegen die fÃ¼r ihn geltenden KommunikationsbeschrÃ¤nkungen verstoÃŸen.Â 

Das Oberste Gericht Brasiliens hatte den Ex-Staatschef im September wegen eines Umsturzversuchs zu gut 27 Jahren GefÃ¤ngnis verurteilt. Er wurde schuldig gesprochen, eine "kriminelle Organisation" angefÃ¼hrt zu haben, um seine 2022 erlittene Wahlniederlage gegen seinen linksgerichteten NachfolgerÂ Luiz InÃ¡cio Lula da Silva zu kippen. Im November trat Bolsonaro seine Haftstrafe an. Im MÃ¤rz wurde ihm Hausarrest gewÃ¤hrt, um sich von einer LungenentzÃ¼ndung zu erholen.

Bolsonaro ist die AusÃ¼bung Ã¶ffentlicher Ã„mter untersagt, er hat jedoch Berufung eingelegt. De Moraes sagte, Bolsonaro dÃ¼rfe bis nach den Wahlen keine Besuche zu "politischen oder wahlbezogenen Zwecken" empfangen. Er dÃ¼rfe auch keine politischen Botschaften verbreiten.

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