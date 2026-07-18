Frankfurt (dts Nachrichtenagentur) - Eintracht Frankfurt hat Noel Aseko vom FC Bayern MÃ¼nchen verpflichtet. Der defensive Mittelfeldspieler unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031, wie der Verein am Samstag mitteilte. Aseko, gebÃ¼rtig aus Berlin, hat seine fuÃŸballerische Ausbildung bei Hertha BSC und seit 2022 beim FC Bayern durchlaufen.
In der vergangenen Saison war Aseko leihweise bei Hannover 96 aktiv, wo er in 33 Zweitligaspielen auf dem Platz stand und dabei drei Tore erzielte sowie sechs Vorlagen gab. Der 20-JÃ¤hrige hat sich vor allem im defensiven Mittelfeld etabliert, kann aber auch als Achter oder AuÃŸenverteidiger eingesetzt werden.
Sportvorstand Markus KrÃ¶sche sagte, dass Aseko bereits vor zwei Jahren als talentierter Spieler galt. Er habe in Hannover bewiesen, dass er die physischen Voraussetzungen fÃ¼r den nÃ¤chsten Schritt mitbringe. Aseko selbst zeigte sich erfreut Ã¼ber den Wechsel und sagte, dass Frankfurt der richtige Ort fÃ¼r seine weitere Entwicklung sei.
Sport
Eintracht Frankfurt verpflichtet Noel Aseko
- dts - 18. Juli 2026, 16:01 Uhr
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Frankfurt (dts Nachrichtenagentur) - Eintracht Frankfurt hat Noel Aseko vom FC Bayern MÃ¼nchen verpflichtet. Der defensive Mittelfeldspieler unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031, wie der Verein am Samstag mitteilte. Aseko, gebÃ¼rtig aus Berlin, hat seine fuÃŸballerische Ausbildung bei Hertha BSC und seit 2022 beim FC Bayern durchlaufen.
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